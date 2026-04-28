Video: un anciano se cansó de los empleados municipales y los atacó con un hacha

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En Ordu, un anciano que ingresó al edificio del ayuntamiento atacó al personal municipal con un hacha.pic.twitter.com/qrvi0p3YAK — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) April 27, 2026

El ataque del anciano

Las imágenes muestran cómo Yusuf Doan se acerca con calma al escritorio donde se encontraba Adem Demirkale. Sin mediar una discusión acalorada visible, el anciano extrae el arma blanca y asesta dos golpes en la cabeza del funcionario municipal.

El ataque del anciano fue sorpresivo y dejó al secretario gravemente herido en la zona craneal, pese a que se pudo reponer para lograr frenar al atacante y que las lesiones sean aún más complejas. Otros empleados presentes también reaccionaron de inmediato, logrando reducir al agresor con dificultad y quitarle el arma.

Adem Demirkale recibió atención médica de emergencia en el lugar y fue trasladado en ambulancia al hospital. Según reportes médicos iniciales de las autoridades de Turquía, su estado fue calificado como grave en un primer momento debido a las heridas en la cabeza, aunque posteriormente se estabilizó.

El anciano fue detenido inmediatamente por los empleados municipales y posteriormente puesto a disposición de las autoridades. Tras las primeras investigaciones, el agresor fue arrestado formalmente y enviado a prisión preventiva por orden judicial. Hasta el momento, las motivaciones exactas del ataque no han sido completamente aclaradas de forma oficial. Algunas versiones preliminares sugieren posibles frustraciones acumuladas o un “cansancio” con trámites burocráticos.