Reutilizar cáscaras de papa y colocarlas en el sustrato de la sansevieria o lengua de suegra: para qué sirve

Para transformar este desecho de cocina en un fertilizante casero, el primer paso es lavar cuidadosamente las cáscaras para eliminar cualquier rastro de suciedad. Luego, se recomienda cortarlas en trozos pequeños o, para una absorción más rápida, triturarlas con un poco de agua en la licuadora.

La aplicación consiste en enterrar los trozos de las cáscaras de papa a unos pocos centímetros de profundidad en la maceta de la lengua de suegra. Es vital no dejarlas simplemente sobre la superficie para asegurar que la descomposición ocurra bajo tierra. Una vez integradas al sustrato, se debe realizar un riego cuidadoso para asentar la tierra y activar el proceso que beneficiará las raíces de la sansevieria.

sansevieria o lengua de suegra Tu sansevieria o lengua de suegra estará radiante después de este truco de jardinería.

Recomendaciones para colocar cáscaras de papa en el sustrato de la sansevieria

El éxito de este truco de jardinería radicará, en parte, en la moderación. Por ejemplo, en climas excesivamente húmedos, el exceso de materia orgánica puede atraer hongos. Asimismo, colocar una cantidad desmedida de cáscaras de papa podría provocar una fermentación acelerada, lo que derivaría en olores desagradables que afectarían el ambiente del hogar.

Finalmente, la calidad de la cáscara es fundamental. Se debe utilizar exclusivamente papa cruda y sin condimentos, ya que la papa cocida suele atraer insectos no deseados. Así mismo, bajo ninguna circunstancia deben emplearse cáscaras que presenten moho o signos de mal estado, pues el objetivo es fortalecer la sansevieria, no introducir patógenos a su ecosistema.