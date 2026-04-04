Durante el fin de semana largo de Semana Santa, la Policía de Mendoza desplegó un amplio operativo de control en rutas, accesos y zonas de alta circulación, con foco en prevenir siniestros viales y reforzar la seguridad en puntos turísticos y urbanos.
Semana Santa con fuertes operativos: alcoholemias positivas, detenidos y vehículos retenidos
En El Carrizal labraron 15 actas de infracción y secuestraron 5 autos. Otras 5 personas fueron detenidas por incumplimientos judiciales
Uno de los epicentros fue El Carrizal, donde se montaron puestos fijos y móviles para controlar vehículos particulares y motocicletas. Allí, los efectivos realizaron test de alcoholemia, verificación de documentación y controles preventivos en una zona con alto tránsito durante estas fechas.
Como resultado, se labraron 15 actas de infracción y se retuvieron cinco vehículos: cuatro por alcoholemia positiva y uno por falta de licencia de conducir. El resto de las faltas correspondieron a infracciones leves a la Ley de Tránsito.
Los procedimientos forman parte de una estrategia que se replica en toda la provincia, con controles simultáneos y sorpresivos que buscan desalentar conductas de riesgo y reducir la siniestralidad vial, especialmente en fines de semana largos.
Delincuentes fueron capturados en Semana Santa
En Maipú los operativos dejaron un saldo más amplio. Entre el jueves y el viernes, cinco personas fueron detenidas en distintos procedimientos vinculados tanto a delitos como a incumplimientos judiciales.
Uno de los casos ocurrió en General Ortega, donde un hombre fue aprehendido por violencia de género tras violar una restricción de acercamiento. Además, durante controles de identificación, se detectó a dos personas con medidas judiciales pendientes.
En otro procedimiento, durante la madrugada del viernes en callejón Moyano, la Policía interceptó un vehículo sospechoso que tenía pedido de secuestro por hurto agravado. El operativo terminó con la detención de un hombre y una mujer y el secuestro del rodado.
A la par, los controles viales permitieron retener seis motocicletas por falta de documentación o condiciones reglamentarias para circular.
El despliegue incluyó patrullajes, controles vehiculares y presencia policial en rutas, barrios y corredores turísticos, en un esquema que se intensifica en fechas de alta movilidad como Semana Santa, con el objetivo de garantizar mayor seguridad en la vía pública.