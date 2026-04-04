Semana Santa con fuertes operativos: alcoholemias positivas, detenidos y vehículos retenidos

autos secuestrados en operativos policiales de Semana Santa

Los procedimientos forman parte de una estrategia que se replica en toda la provincia, con controles simultáneos y sorpresivos que buscan desalentar conductas de riesgo y reducir la siniestralidad vial, especialmente en fines de semana largos.

Delincuentes fueron capturados en Semana Santa

En Maipú los operativos dejaron un saldo más amplio. Entre el jueves y el viernes, cinco personas fueron detenidas en distintos procedimientos vinculados tanto a delitos como a incumplimientos judiciales.

Uno de los casos ocurrió en General Ortega, donde un hombre fue aprehendido por violencia de género tras violar una restricción de acercamiento. Además, durante controles de identificación, se detectó a dos personas con medidas judiciales pendientes.

detenidos en operativos en Semana Santa Detenidos en operativos de Semana Santa. Algunos tenían causas de violencia de género. Otros por hurto agravado.

En otro procedimiento, durante la madrugada del viernes en callejón Moyano, la Policía interceptó un vehículo sospechoso que tenía pedido de secuestro por hurto agravado. El operativo terminó con la detención de un hombre y una mujer y el secuestro del rodado.

A la par, los controles viales permitieron retener seis motocicletas por falta de documentación o condiciones reglamentarias para circular.

El despliegue incluyó patrullajes, controles vehiculares y presencia policial en rutas, barrios y corredores turísticos, en un esquema que se intensifica en fechas de alta movilidad como Semana Santa, con el objetivo de garantizar mayor seguridad en la vía pública.