Faenaban animales en forma clandestina, los atraparon y tiraron la carne en el peor lugar para ocultarlo

faena carne chubut 2 Carne, armas y otros elementos secuestrados durante los procedimientos.

Faena clandestina y carne al río

Conforme al parte policial difundido, la pesquisa inició cuando se realizó un control vehicular y se constató que unos ciudadanos que transportaban carne vacuna intentaron darse a la fuga al ver al personal de la División Seguridad Sarmiento.

De este modo, se autorizaron los operativos, los cuales dieron resultado positivo con el secuestro de una tijera de esquila y elementos cortantes, colocados en el camino de manera intencional por los infractores para obstaculizar el ingreso del personal policial, según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación por faena clandestina.

En el allanamiento que se realizó también se secuestró un arma de fuego larga tipo carabina con numeración limada, cargador y mira telescópica. Otros de los elementos fueron 3 paletas de carne bovina, ganchos para colgar carne, balanza, sogas, serruchos varios y elementos de corte.

“Una de las personas allanadas manifestó, en presencia de un testigo, que toda la carne había sido arrojada al río para que no fuera encontrada por el personal interviniente”, destaca el escrito. Sobre dicha declaración, los efectivos de la Policía de Chubut confirmaron que se detectó una balsa con soportes que cruza el río hacia establecimientos pertenecientes a la provincia de Santa Cruz.