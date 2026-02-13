Ford se viene con una nueva versión de uno de sus SUV que podrá manejarse sin manos

BlueZones: el sistema opera exclusivamente en tramos de autopista homologados. Actualmente, Ford ha mapeado cerca del 95% de la red de autopistas en 16 países europeos, garantizando una cobertura casi total en trayectos interurbanos.

Gestión Dinámica: una vez activo, el vehículo toma el control de la dirección, la aceleración y el frenado. Utiliza el control de crucero adaptativo inteligente para mantener la distancia de seguridad y asegurar un centrado de carril milimétrico.

Supervisión Activa: no es un sistema para distraerse. Una cámara interna monitorea constantemente la mirada y la posición de los ojos del conductor (incluso si lleva gafas de sol) para asegurar que la atención permanezca en la carretera.

Versiones y flexibilidad de uso

Ford ha decidido integrar esta tecnología de forma estratégica dentro de su catálogo. El BlueCruise estará disponible exclusivamente en las variantes con transmisión automática bajo el paquete "Asistencia al Conductor".

De serie: en los acabados más completos, ST-Line X y Active X.

Opcional: en las terminaciones Titanium y ST-Line.

Ford Kuga

Un detalle interesante es su modelo de comercialización. Ford apuesta por la flexibilidad mediante un sistema de suscripciones: los clientes podrán disfrutar de un periodo de prueba gratuito de tres meses y, posteriormente, decidir si desean renovar el servicio de forma mensual, anual o mediante un pago único.

El Kuga no solo evoluciona en su "cerebro" electrónico de conducción. El habitáculo se transforma en un centro de entretenimiento avanzado gracias al sistema SYNC 4 con integración total de Alexa, la inteligencia artificial de Amazon.

La experiencia a bordo se completa con:

Audio Premium: el equipo firmado por B&O escala de los 575 a los 700 vatios ofrece una fidelidad sonora superior.

Infotenimiento: acceso nativo a plataformas de streaming, videojuegos y una función de karaoke para amenizar las esperas o los viajes.

Asistencia de Remolque: el sistema Trailer Tow Navigation calcula rutas específicas para quienes viajan con remolque, evitando giros cerrados o vías complicadas.

Con esta actualización, el Ford Kuga no solo busca mantenerse como uno de los favoritos de las familias, sino posicionarse como el referente tecnológico de su categoría a partir de este mes de abril.