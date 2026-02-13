La moto que quiere competir con los titanes del mercado: estas son sus características

La funcionalidad cotidiana destaca por un tanque de combustible con capacidad para 6 litros. El diseño incluye un asiento biplaza que oculta un compartimento de carga con cerradura, ideal para guardar un casco o pertenencias de valor. Otros elementos útiles para el transporte de carga ligera aparecen en forma de ganchos para equipaje y un portaobjetos situado en la zona trasera. El acompañante también dispone de estribos propios para mayor comodidad durante los trayectos.

Las características

moto Esta moto promete bajo costo operativo.

La tecnología aplicada al tablero consiste en una pantalla digital LCD que muestra datos de relevancia inmediata. Allí figuran el velocímetro, el odómetro, el nivel de nafta y un cuentarrevoluciones. El fabricante incorporó además un puerto USB, elemento esencial para la carga de dispositivos móviles en movimiento. Visualmente, el modelo luce un doble faro delantero y un deflector de viento que acentúan su carácter agresivo y moderno frente a sus rivales en el mercado.

Las prestaciones principales de este vehículo incluyen:

Motor monocilíndrico de 150 cc y 10,3 HP.

Transmisión automática tipo CVT.

Doble sistema de arranque (eléctrico y por pedal).

Freno delantero de disco hidráulico (240 mm).

Tablero digital LCD con puerto de carga USB.

Capacidad de combustible de 6 litros.

Llantas de aleación con rodado de 14 pulgadas.

Actualmente, el Super 8 150 CBS llega a los puntos de venta en tres variantes de color: negro, blanco y verde lima. El precio sugerido para el público se fijó en $4.989.990. La marca respalda la fiabilidad de su producto con una garantía oficial que cubre un período de dos años o un total de 20.000 kilómetros recorridos. Esta propuesta busca captar a conductores que priorizan el estilo sin descuidar el presupuesto operativo mensual.