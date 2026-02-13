La moto que quiere competir con los titanes del mercado: estas son sus características

Kymco, marca de referencia global en la fabricación de scooters, decidió fortalecer su catálogo en Argentina mediante la introducción del Super 8 150 CBS. La empresa local Grupo Corven actúa como representante de esta firma, orientando este nuevo modelo hacia la movilidad dentro de las ciudades. La apuesta principal del fabricante reside en ofrecer una moto que presente una estética marcadamente deportiva, pero que al mismo tiempo garantice practicidad y un mantenimiento económico para el usuario diario.
El corazón de este vehículo consiste en un propulsor monocilíndrico OHC de cuatro tiempos con una cilindrada exacta de 150 cc. Para su funcionamiento, emplea un sistema de refrigeración por aire forzado a través de una turbina y se alimenta mediante un carburador tradicional. Esta configuración mecánica entrega una potencia de 10,3 HP cuando el motor alcanza las 7000 rpm. El manejo de dicha fuerza queda a cargo de una transmisión automática de tipo CVT, facilitando la conducción sin necesidad de cambios manuales.
Especificaciones técnicas de la moto
Respecto a su estructura física, la unidad pesa 121 kilos y posee dimensiones pensadas para la agilidad entre el tránsito. Largo total de 2035 mm y ancho de 750 mm definen su porte, mientras que el asiento se ubica a una altura accesible de 780 mm. El lanzamiento contempla llantas de aleación de seis rayos que calzan neumáticos de diferentes medidas: 120/70-14 en el eje delantero y 120/80-14 en el sector posterior. La seguridad depende de un disco hidráulico frontal y un freno de tambor en la rueda trasera.
La funcionalidad cotidiana destaca por un tanque de combustible con capacidad para 6 litros. El diseño incluye un asiento biplaza que oculta un compartimento de carga con cerradura, ideal para guardar un casco o pertenencias de valor. Otros elementos útiles para el transporte de carga ligera aparecen en forma de ganchos para equipaje y un portaobjetos situado en la zona trasera. El acompañante también dispone de estribos propios para mayor comodidad durante los trayectos.
Las características
La tecnología aplicada al tablero consiste en una pantalla digital LCD que muestra datos de relevancia inmediata. Allí figuran el velocímetro, el odómetro, el nivel de nafta y un cuentarrevoluciones. El fabricante incorporó además un puerto USB, elemento esencial para la carga de dispositivos móviles en movimiento. Visualmente, el modelo luce un doble faro delantero y un deflector de viento que acentúan su carácter agresivo y moderno frente a sus rivales en el mercado.
Las prestaciones principales de este vehículo incluyen:
- Motor monocilíndrico de 150 cc y 10,3 HP.
- Transmisión automática tipo CVT.
- Doble sistema de arranque (eléctrico y por pedal).
- Freno delantero de disco hidráulico (240 mm).
- Tablero digital LCD con puerto de carga USB.
- Capacidad de combustible de 6 litros.
- Llantas de aleación con rodado de 14 pulgadas.
Actualmente, el Super 8 150 CBS llega a los puntos de venta en tres variantes de color: negro, blanco y verde lima. El precio sugerido para el público se fijó en $4.989.990. La marca respalda la fiabilidad de su producto con una garantía oficial que cubre un período de dos años o un total de 20.000 kilómetros recorridos. Esta propuesta busca captar a conductores que priorizan el estilo sin descuidar el presupuesto operativo mensual.