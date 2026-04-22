La casa rodante de look clásico con la que podrás salir de campamento toda la vida

El interior de este motorhome incluye acabados en madera de roble o abedul según la preferencia. El paquete de lujo viene integrado de fábrica para el modelo actual. Los espacios aprovechan cada rincón para ofrecer una cocina completa junto con un baño con ducha. Gracias a su distribución inteligente, una familia pequeña puede viajar con absoluta tranquilidad y confort en todo momento.

La zona de descanso principal se ubica en un nivel superior, dejando el resto del espacio para las tareas diarias. Al preparar un campamento, los viajeros cuentan con depósitos de agua integrados y un sistema de calefacción eficiente. Existen tres planos de planta distintos para adaptar el vehículo a las necesidades específicas de cada grupo de personas. La capacidad de dormir llega hasta las seis plazas.

Equipamiento técnico para un campamento seguro

Las ventanas de este motorhome poseen aislamiento térmico y tintado para proteger la privacidad. El chasis de un solo eje facilita las maniobras en espacios reducidos o terrenos complicados. Es posible remolcar esta unidad con camionetas de tamaño mediano sin realizar esfuerzos mecánicos excesivos. El peso total cargado ronda los mil quinientos kilos en la mayoría de las configuraciones.

Organizar un campamento resulta sencillo gracias a la autonomía que brindan las baterías de litio opcionales. El precio base comienza en cifras competitivas para un producto de larga vida útil. Los accesorios adicionales permiten incluir aire acondicionado, paneles solares o una ducha externa. Esta flexibilidad convierte al vehículo en una herramienta perfecta para quienes aman la vida nómada y buscan seguridad constante.

interior scamp El interior del Scamp 19 Deluxe, como se muestra en la imagen, es un testimonio de cómo se puede lograr el lujo y la funcionalidad en un espacio compacto. Los acabados en madera de abedul o roble aportan calidez y elegancia, mientras que la inteligente distribución maximiza cada centímetro para ofrecer una experiencia de campamento superior. Desde la cocina completamente equipada con estufa, refrigerador y microondas, hasta el cómodo comedor que se convierte en cama, y el baño con ducha, esta casa rodante está diseñada para el confort.