La empresa Scamp cuenta con décadas de trayectoria en el mercado de vehículos recreativos. El modelo Scamp 19 representa la opción más amplia de su catálogo actual. Esta casa rodante presenta una estructura de fibra de vidrio que garantiza resistencia frente a climas adversos. Su diseño exterior mantiene una estética redondeada que recuerda a los modelos clásicos de años anteriores.
La casa rodante de look clásico con la que podrás salir de campamento toda la vida
El modelo Scamp 19 destaca por ser una casa rodante de fibra de vidrio que ofrece durabilidad, espacio para seis personas y un diseño icónico
Este remolque funciona como una quinta rueda y permite una conducción ágil en diferentes rutas. Al elegir una casa rodante de este tipo, los usuarios acceden a una unidad que combina bajo peso con gran fortaleza. La construcción utiliza dos moldes unidos en el centro, lo que reduce las filtraciones de agua de forma notable. Cada unidad terminada busca cumplir con estándares de calidad elevados para durar muchísimos años.
Comodidades internas en esta casa rodante de lujo
El interior de este motorhome incluye acabados en madera de roble o abedul según la preferencia. El paquete de lujo viene integrado de fábrica para el modelo actual. Los espacios aprovechan cada rincón para ofrecer una cocina completa junto con un baño con ducha. Gracias a su distribución inteligente, una familia pequeña puede viajar con absoluta tranquilidad y confort en todo momento.
La zona de descanso principal se ubica en un nivel superior, dejando el resto del espacio para las tareas diarias. Al preparar un campamento, los viajeros cuentan con depósitos de agua integrados y un sistema de calefacción eficiente. Existen tres planos de planta distintos para adaptar el vehículo a las necesidades específicas de cada grupo de personas. La capacidad de dormir llega hasta las seis plazas.
Equipamiento técnico para un campamento seguro
Las ventanas de este motorhome poseen aislamiento térmico y tintado para proteger la privacidad. El chasis de un solo eje facilita las maniobras en espacios reducidos o terrenos complicados. Es posible remolcar esta unidad con camionetas de tamaño mediano sin realizar esfuerzos mecánicos excesivos. El peso total cargado ronda los mil quinientos kilos en la mayoría de las configuraciones.
Organizar un campamento resulta sencillo gracias a la autonomía que brindan las baterías de litio opcionales. El precio base comienza en cifras competitivas para un producto de larga vida útil. Los accesorios adicionales permiten incluir aire acondicionado, paneles solares o una ducha externa. Esta flexibilidad convierte al vehículo en una herramienta perfecta para quienes aman la vida nómada y buscan seguridad constante.
- Longitud exterior: 5,8 metros totales.
- Capacidad de alojamiento: hasta 6 personas según distribución.
- Construcción: dos carcasas de fibra de vidrio moldeadas.
- Peso base: 1.406 kilogramos.
- Mobiliario: gabinetes de madera de roble o abedul.
- Sistemas de agua: tanques para agua dulce, gris y negra.
- Cocina: estufa de dos hornallas, refrigerador y fregadero de acero inoxidable.