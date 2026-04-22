Inicio Motores Casa rodante
Lanzamiento

La casa rodante de look clásico con la que podrás salir de campamento toda la vida

El modelo Scamp 19 destaca por ser una casa rodante de fibra de vidrio que ofrece durabilidad, espacio para seis personas y un diseño icónico

Francisco Pérez Osán
Por Francisco Pérez Osán [email protected]
La vista exterior lateral del Scamp 19 revela las características clave que lo convierten en una opción duradera y confiable para los amantes del campamento. Su construcción de fibra de vidrio moldeada, visible en su forma redondeada y aerodinámica, garantiza resistencia y minimiza el riesgo de fugas, asegurando una larga vida útil. La puerta lateral con ventana integrada y el toldo opcional ofrecen funcionalidad y protección contra los elementos al configurar el campamento. 

La vista exterior lateral del Scamp 19 revela las características clave que lo convierten en una opción duradera y confiable para los amantes del campamento. Su construcción de fibra de vidrio moldeada, visible en su forma redondeada y aerodinámica, garantiza resistencia y minimiza el riesgo de fugas, asegurando una larga vida útil. La puerta lateral con ventana integrada y el toldo opcional ofrecen funcionalidad y protección contra los elementos al configurar el campamento. 

La empresa Scamp cuenta con décadas de trayectoria en el mercado de vehículos recreativos. El modelo Scamp 19 representa la opción más amplia de su catálogo actual. Esta casa rodante presenta una estructura de fibra de vidrio que garantiza resistencia frente a climas adversos. Su diseño exterior mantiene una estética redondeada que recuerda a los modelos clásicos de años anteriores.

Este remolque funciona como una quinta rueda y permite una conducción ágil en diferentes rutas. Al elegir una casa rodante de este tipo, los usuarios acceden a una unidad que combina bajo peso con gran fortaleza. La construcción utiliza dos moldes unidos en el centro, lo que reduce las filtraciones de agua de forma notable. Cada unidad terminada busca cumplir con estándares de calidad elevados para durar muchísimos años.

Comodidades internas en esta casa rodante de lujo

casa rodante scamp
El Scamp 19 es la soluci&oacute;n perfecta para quienes buscan una experiencia de campamento c&oacute;moda y vers&aacute;til. Su dise&ntilde;o de quinta rueda permite que sea remolcado con facilidad por una camioneta de tama&ntilde;o mediano, como la que se ve en la imagen, facilitando el transporte y mejorando la maniobrabilidad en carreteras y caminos sinuosos.

El Scamp 19 es la solución perfecta para quienes buscan una experiencia de campamento cómoda y versátil. Su diseño de quinta rueda permite que sea remolcado con facilidad por una camioneta de tamaño mediano, como la que se ve en la imagen, facilitando el transporte y mejorando la maniobrabilidad en carreteras y caminos sinuosos.

El interior de este motorhome incluye acabados en madera de roble o abedul según la preferencia. El paquete de lujo viene integrado de fábrica para el modelo actual. Los espacios aprovechan cada rincón para ofrecer una cocina completa junto con un baño con ducha. Gracias a su distribución inteligente, una familia pequeña puede viajar con absoluta tranquilidad y confort en todo momento.

La zona de descanso principal se ubica en un nivel superior, dejando el resto del espacio para las tareas diarias. Al preparar un campamento, los viajeros cuentan con depósitos de agua integrados y un sistema de calefacción eficiente. Existen tres planos de planta distintos para adaptar el vehículo a las necesidades específicas de cada grupo de personas. La capacidad de dormir llega hasta las seis plazas.

Equipamiento técnico para un campamento seguro

Las ventanas de este motorhome poseen aislamiento térmico y tintado para proteger la privacidad. El chasis de un solo eje facilita las maniobras en espacios reducidos o terrenos complicados. Es posible remolcar esta unidad con camionetas de tamaño mediano sin realizar esfuerzos mecánicos excesivos. El peso total cargado ronda los mil quinientos kilos en la mayoría de las configuraciones.

Organizar un campamento resulta sencillo gracias a la autonomía que brindan las baterías de litio opcionales. El precio base comienza en cifras competitivas para un producto de larga vida útil. Los accesorios adicionales permiten incluir aire acondicionado, paneles solares o una ducha externa. Esta flexibilidad convierte al vehículo en una herramienta perfecta para quienes aman la vida nómada y buscan seguridad constante.

interior scamp
El interior del Scamp 19 Deluxe, como se muestra en la imagen, es un testimonio de c&oacute;mo se puede lograr el lujo y la funcionalidad en un espacio compacto. Los acabados en madera de abedul o roble aportan calidez y elegancia, mientras que la inteligente distribuci&oacute;n maximiza cada cent&iacute;metro para ofrecer una experiencia de campamento superior. Desde la cocina completamente equipada con estufa, refrigerador y microondas, hasta el c&oacute;modo comedor que se convierte en cama, y el ba&ntilde;o con ducha, esta casa rodante est&aacute; dise&ntilde;ada para el confort.

El interior del Scamp 19 Deluxe, como se muestra en la imagen, es un testimonio de cómo se puede lograr el lujo y la funcionalidad en un espacio compacto. Los acabados en madera de abedul o roble aportan calidez y elegancia, mientras que la inteligente distribución maximiza cada centímetro para ofrecer una experiencia de campamento superior. Desde la cocina completamente equipada con estufa, refrigerador y microondas, hasta el cómodo comedor que se convierte en cama, y el baño con ducha, esta casa rodante está diseñada para el confort.

  • Longitud exterior: 5,8 metros totales.
  • Capacidad de alojamiento: hasta 6 personas según distribución.
  • Construcción: dos carcasas de fibra de vidrio moldeadas.
  • Peso base: 1.406 kilogramos.
  • Mobiliario: gabinetes de madera de roble o abedul.
  • Sistemas de agua: tanques para agua dulce, gris y negra.
  • Cocina: estufa de dos hornallas, refrigerador y fregadero de acero inoxidable.

FUENTE: https://www.autoevolution.com/news/the-scamp-19-is-a-light-fiberglass-fifth-wheel-trailer-built-to-last-a-lifetime-268917.html#

Temas relacionados:

las más leídas

Te puede interesar