Se sumó una nueva fórmula para las elecciones de la UNCuyo

La fórmula plantea una defensa del presupuesto que le corresponde por ley al sistema universitario nacional, entendiendo que no puede haber excelencia ni igualdad de oportunidades sin financiamiento adecuado. También propone ampliar el acceso a educación de calidad, fortalecer la investigación, la extensión y la vinculación con la sociedad.

“Necesitamos una gestión que resuelva lo urgente y planifique lo estratégico. La crisis de DAMSU exige avanzar hacia un sistema de salud integrado. Al mismo tiempo, es clave mejorar las políticas de ingreso, permanencia y egreso estudiantil, con impacto directo en miles de familias mendocinas. Además, resulta imprescindible impulsar una transformación digital profunda, que redefina los procesos de gestión y los roles docentes en entornos virtuales”, señalaron.

El Dr. Javier Ozollo cuenta con una reconocida trayectoria académica y de gestión dentro de la UNCUYO, especialmente vinculada al fortalecimiento institucional, la investigación y el posgrado. Su experiencia en la construcción de consensos y su conocimiento del sistema lo posicionan como una figura con capacidad para liderar una nueva etapa.

Por su parte, la Mgter. Fernanda Bernabé aporta una sólida formación académica y vasta experiencia en gestión de políticas públicas con innovación y transparencia, la investigación en experiencias de gobierno abierto y la defensa de una universidad cercana a las demandas sociales. Su vínculo permanente con distintos sectores de la comunidad universitaria fortalece una propuesta que busca representar a una nueva mayoría.

La integración de ambos espacios expresa una convicción central: poner a la universidad primero. Esto implica defender su autonomía, garantizar transparencia, fortalecer la participación y sostener una mirada estratégica orientada al desarrollo regional.

Desde este espacio convocan a toda la comunidad universitaria a sumarse a una propuesta que busca renovar expectativas y construir una institución protagonista en la provincia: “La fórmula representa la voluntad de fortalecer la identidad de la UNCuyo y su rol como motor del desarrollo. Apostamos a una articulación activa con el sector público y privado para dar respuestas concretas a los desafíos sociales y productivos. Los invitamos a construir juntos la universidad que queremos”, concluyeron.