Un brutal ataque sicario que quedó registrado en video sacudió la tranquilidad del municipio de Hortolândia, en el estado de San Pablo. Dos hombres armados balearon a la reconocida modelo de OnlyFans e influencer Amanda de Almeida Arantes (24) durante la tarde del pasado martes 3 de marzo. El sangriento episodio tuvo lugar a la salida de una sala velatoria donde la joven despedía los restos de su madre. Según las primeras hipótesis policiales, los agresores actuaron de forma premeditada, ejecutando un plan de ataque directo que terminó con la víctima luchando por su vida.
Video: balearon a una modelo de OnlyFans mientras velaba a su madre
Según informó el sitio G1 (Globo, de Brasil) el incidente quedó registrado íntegramente por las cámaras de seguridad del establecimiento. En las imágenes, que se viralizaron rápidamente en la red social X (ex Twitter), se observa cómo dos sujetos con cascos de motocicleta ingresan al recinto con total frialdad. Sin mediar palabra y omitiendo a los demás deudos, se dirigieron directamente hacia Amanda y abrieron fuego a corta distancia mientras ella estaba junto al féretro.
La ráfaga de disparos generó el pánico absoluto entre los familiares. Tras cumplir con su objetivo, los sicarios huyeron en una motocicleta que los esperaba afuera, dejando una escena de caos y desesperación en medio del duelo familiar.
Quién es Amanda de Almeida Arantes y cuál es su estado de salud.
Amanda, quien cuenta con una importante presencia en plataformas como Instagram y OnlyFans, fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal de Hortolândia. Según el último parte médico, la joven recibió impactos en el tórax y el abdomen, y su pronóstico es reservado tras haber sido intervenida quirúrgicamente.
La Policía Civil de Brasil ha tomado el control de la investigación y las primeras pericias descartan casi por completo el móvil de robo. "Fue una ejecución fallida. Los delincuentes no buscaron pertenencias, fueron directamente a matarla", señalaron fuentes judiciales. Los investigadores analizan ahora el entorno de la modelo para determinar si existían amenazas previas vinculadas a su actividad profesional o conflictos personales que desencadenaran este ataque de tinte mafioso.