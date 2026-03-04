Video: balearon a una modelo de OnlyFans mientras velaba a su madre

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Ednaldo40916743/status/2028653363043225932?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2028653363043225932%7Ctwgr%5E878c08bc0da226242d10f87a92dc8195242e4452%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.contextotucuman.com%2Fnota%2F375857%2Fbrasil-el-momento-en-que-balean-a-una-modelo-de-onlyfans-durante-el-velorio-de-su-mama.html&partner=&hide_thread=false Uma mulher foi baleada durante o velório da própria mãe na sexta-feira (27), na cidade de Baependi, no Sul de Minas. O crime aconteceu em frente à igreja onde familiares e amigos se reuniam para a despedida. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico em… pic.twitter.com/DkhmCgR3hU — Ednaldo Ferreira (@Ednaldo40916743) March 3, 2026

Quién es Amanda de Almeida Arantes y cuál es su estado de salud.

Amanda, quien cuenta con una importante presencia en plataformas como Instagram y OnlyFans, fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal de Hortolândia. Según el último parte médico, la joven recibió impactos en el tórax y el abdomen, y su pronóstico es reservado tras haber sido intervenida quirúrgicamente.

La Policía Civil de Brasil ha tomado el control de la investigación y las primeras pericias descartan casi por completo el móvil de robo. "Fue una ejecución fallida. Los delincuentes no buscaron pertenencias, fueron directamente a matarla", señalaron fuentes judiciales. Los investigadores analizan ahora el entorno de la modelo para determinar si existían amenazas previas vinculadas a su actividad profesional o conflictos personales que desencadenaran este ataque de tinte mafioso.