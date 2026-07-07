Raúl Jalil cuestionó las elecciones PASO y pidió reformar el sistema electoral

Respecto al debate sobre la implementación de las listas colectoras, el dirigente peronista manifestó una posición crítica, aclarando que se trata de una visión personal. Para Jalil, esta discusión sobre el funcionamiento de las PASO también debe retornar al seno de los partidos políticos para robustecer su identidad institucional y organizativa frente a la sociedad.

El impacto económico del RIGI y su relación con las PASO

En materia económica, el mandatario de Catamarca defendió la aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Aseguró que la normativa aceleró los proyectos vinculados con la actividad minera, un sector clave para el desarrollo productivo y la generación de empleo en la provincia norteña.

"El RIGI aceleró las inversiones mineras. Catamarca se vio beneficiada. Cada uno tiene que mirar la realidad política de su provincia", enfatizó Jalil. El gobernador vinculó la llegada de capitales con la conveniencia de mantener un canal de diálogo directo y fluido con las autoridades del gobierno nacional, más allá de las diferencias sobre las PASO y las reformas electorales.

De acuerdo con su análisis, la postura adoptada por la gestión local responde de manera directa a las demandas específicas y al bienestar de los habitantes catamarqueños. En ese sentido, destacó que la llegada de nuevos proyectos de inversión por miles de dólares requiere un marco de estabilidad jurídica y entendimiento entre las distintas jurisdicciones del país.

El gobernador de Catamarca Raúl Jalil.

El consenso con la Nación frente al debate de las PASO

Al ser consultado sobre el vínculo institucional con la administración central, Jalil confirmó su participación en las actividades oficiales por el Día de la Independencia. "Cada vez que nos invitaron, fuimos. Vamos a ir a la vigilia", afirmó, ratificando su voluntad de sostener una relación madura con la Casa Rosada.

Para respaldar su estrategia de gestión, el mandatario compartió estadísticas sobre la percepción que tienen los ciudadanos de su provincia respecto de la relación con el poder central. "Acá el 50% de las personas quiere que acordemos con la Nación y defender Catamarca. El 9% quiere que nos distanciemos y el 30% que dialoguemos más", detalló para justificar su postura dialoguista y su distancia con el formato de las PASO.

Las definiciones del gobernador se introducen en una discusión política más amplia que impulsan distintos sectores de cara a los próximos turnos electorales. Jalil insistió en que las modificaciones sobre las PASO deben surgir de consensos amplios que otorguen previsibilidad al sistema democrático, buscando un equilibrio entre la autonomía de los recursos provinciales y la articulación federal.