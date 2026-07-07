Raúl Jalil cuestionó las elecciones PASO y pidió reformar el sistema electoral

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se manifestó a favor de una reforma profunda del sistema electoral y sostuvo que las elecciones PASO no aportan beneficios concretos a la sociedad. Según el mandatario norteño, el mecanismo actual se convirtió en una encuesta muy cara que no logró fortalecer a los partidos políticos.
Las críticas de Jalil a las PASO y la propuesta de internas
El jefe provincial argumentó que la selección de candidaturas debe regresar al ámbito exclusivo de las fuerzas partidarias. Desde su perspectiva, las agrupaciones políticas tendrían que resolver sus postulaciones mediante elecciones internas o acuerdos de consensos, evitando generar un gasto innecesario para los ciudadanos de todo el territorio nacional, detalló la agencia Noticias Argentinas.
"Hace mucho que vengo opinando que las PASO no le sirven a la sociedad. Es una encuesta muy cara. No fortalecen a los partidos políticos", expresó el gobernador. Añadió que la herramienta no se utilizó de la manera en que se había planificado originalmente y remarcó que cualquier modificación sobre el esquema de votación debe alcanzar el mayor acuerdo posible entre los diferentes sectores de la dirigencia.
Respecto al debate sobre la implementación de las listas colectoras, el dirigente peronista manifestó una posición crítica, aclarando que se trata de una visión personal. Para Jalil, esta discusión sobre el funcionamiento de las PASO también debe retornar al seno de los partidos políticos para robustecer su identidad institucional y organizativa frente a la sociedad.
El impacto económico del RIGI y su relación con las PASO
En materia económica, el mandatario de Catamarca defendió la aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Aseguró que la normativa aceleró los proyectos vinculados con la actividad minera, un sector clave para el desarrollo productivo y la generación de empleo en la provincia norteña.
"El RIGI aceleró las inversiones mineras. Catamarca se vio beneficiada. Cada uno tiene que mirar la realidad política de su provincia", enfatizó Jalil. El gobernador vinculó la llegada de capitales con la conveniencia de mantener un canal de diálogo directo y fluido con las autoridades del gobierno nacional, más allá de las diferencias sobre las PASO y las reformas electorales.
De acuerdo con su análisis, la postura adoptada por la gestión local responde de manera directa a las demandas específicas y al bienestar de los habitantes catamarqueños. En ese sentido, destacó que la llegada de nuevos proyectos de inversión por miles de dólares requiere un marco de estabilidad jurídica y entendimiento entre las distintas jurisdicciones del país.
El consenso con la Nación frente al debate de las PASO
Al ser consultado sobre el vínculo institucional con la administración central, Jalil confirmó su participación en las actividades oficiales por el Día de la Independencia. "Cada vez que nos invitaron, fuimos. Vamos a ir a la vigilia", afirmó, ratificando su voluntad de sostener una relación madura con la Casa Rosada.
Para respaldar su estrategia de gestión, el mandatario compartió estadísticas sobre la percepción que tienen los ciudadanos de su provincia respecto de la relación con el poder central. "Acá el 50% de las personas quiere que acordemos con la Nación y defender Catamarca. El 9% quiere que nos distanciemos y el 30% que dialoguemos más", detalló para justificar su postura dialoguista y su distancia con el formato de las PASO.
Las definiciones del gobernador se introducen en una discusión política más amplia que impulsan distintos sectores de cara a los próximos turnos electorales. Jalil insistió en que las modificaciones sobre las PASO deben surgir de consensos amplios que otorguen previsibilidad al sistema democrático, buscando un equilibrio entre la autonomía de los recursos provinciales y la articulación federal.