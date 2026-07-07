El gobierno confirmó que Manuel Adorni mantiene la custodia por razones de seguridad

Adrián Ravier explicó que la medida responde a cuestiones de seguridad de Manuel Adorni. Foto: Gentileza Noticias Argentinas

Qué dijo el gobierno sobre la investigación a Manuel Adorni

Durante la conferencia, Ravier también fue consultado sobre una posible auditoría interna vinculada a las compras realizadas por empleados de la Jefatura de Gabinete en nombre de Adorni.

El vocero descartó que el gobierno haya iniciado una investigación administrativa paralela y remarcó que el caso se encuentra en manos de la Justicia.

"El tema está en la Justicia. Estas personas deben declarar ante la Justicia. No tenemos un mecanismo aparte de la Justicia que interrogará y evaluará", afirmó Ravier.

De esta manera, el Ejecutivo ratificó que la investigación seguirá el curso judicial y confirmó que, por el momento, Manuel Adorni conserva la custodia oficial por motivos de seguridad.