El gobierno nacional confirmó que el exvocero presidencial, Manuel Adorni, continúa con custodia oficial pese a haber dejado el cargo. La información fue ratificada por el actual vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su segunda conferencia de prensa en Casa Rosada.
El gobierno confirmó que Manuel Adorni mantiene la custodia por razones de seguridad
El vocero presidencial, Adrián Ravier, explicó que el beneficio continúa por motivos de seguridad y descartó una auditoría interna sobre Manuel Adorni
Consultado por la continuidad del beneficio, Ravier explicó que la medida responde a cuestiones de seguridad. "Por motivos de seguridad por ahora se mantiene", respondió ante la consulta de los periodistas acreditados.
La continuidad de la custodia se conoció luego de la salida de Adorni del Gobierno. En la carta de renuncia que presentó, el exfuncionario sostuvo que había recibido amenazas en el marco de la causa judicial en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
Qué dijo el gobierno sobre la investigación a Manuel Adorni
Durante la conferencia, Ravier también fue consultado sobre una posible auditoría interna vinculada a las compras realizadas por empleados de la Jefatura de Gabinete en nombre de Adorni.
El vocero descartó que el gobierno haya iniciado una investigación administrativa paralela y remarcó que el caso se encuentra en manos de la Justicia.
"El tema está en la Justicia. Estas personas deben declarar ante la Justicia. No tenemos un mecanismo aparte de la Justicia que interrogará y evaluará", afirmó Ravier.
De esta manera, el Ejecutivo ratificó que la investigación seguirá el curso judicial y confirmó que, por el momento, Manuel Adorni conserva la custodia oficial por motivos de seguridad.