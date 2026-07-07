Universidades de todo el país alertaron sobre el debilitamiento de la ciencia argentina

El INTI también ha sufrido las consecuencias de los recortes presupuestarios. Foto: Archivo

El freno a proyectos nucleares en la CNEA

Uno de los puntos más críticos del documento apunta a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), "una institución con más de siete décadas de trayectoria que mantiene una relación histórica con las universidades públicas, donde miles de estudiantes y científicos mendocinos comparten infraestructura y proyectos de frontera".

El CIN encendió las alarmas por la pérdida de profesionales y la paralización de proyectos estratégicos como el reactor multipropósito RA-10 y la Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM). Según advirtieron, estas medidas ponen en riesgo capacidades "cuya construcción demandó décadas de inversión pública y que, una vez desarticuladas, resultan extremadamente difíciles de recuperar".

El INTI y el impacto en el entramado industrial

En sintonía con las recientes alertas por despidos y reestructuraciones en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), las universidades nacionales remarcaron que este organismo es el puente indispensable entre el conocimiento académico y las pymes.

"El debilitamiento de sus capacidades técnicas y profesionales afecta la competitividad de la industria argentina y limita la incorporación de innovación", señalaron las autoridades universitarias.

Una de las marchas universitarias en Mendoza. Foto: Diario UNO/Martín Pravata

CONICET e INTA: fuga de cerebros y riesgo agropecuario

El comunicado del Comité Ejecutivo del CIN también hizo foco en la crítica situación que atraviesan el Conicet y el INTA:

Conicet: preocupa la incertidumbre de cientos de becarios doctorales y posdoctorales. Alertan por la interrupción de trayectorias científicas de jóvenes profesionales.

preocupa la incertidumbre de cientos de becarios doctorales y posdoctorales. Alertan por la interrupción de trayectorias científicas de jóvenes profesionales. INTA: se advierte que desfinanciar al instituto agropecuario compromete la innovación tecnológica en las economías regionales y la seguridad alimentaria del país.

El pedido urgente de las universidades al gobierno nacional

Hacia el final del documento, el CIN instó de manera urgente al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir con cuatro puntos básicos:

Garantizar el funcionamiento y fortalecimiento de la CNEA, el Conicet , el INTI y el INTA.

y de la CNEA, el Conicet , el INTI y el INTA. Suspender las medidas que impliquen la pérdida de profesionales calificados.

las medidas que impliquen la pérdida de profesionales calificados. Asegurar el financiamiento para infraestructura y la continuidad de proyectos estratégicos.

para infraestructura y la continuidad de proyectos estratégicos. Promover el diálogo con la comunidad científica, los trabajadores y las universidades.

"La universidad pública argentina no puede permanecer indiferente. Defender a estos organismos es defender la soberanía científica, tecnológica y productiva de la Argentina", concluye el texto que lleva el aval de la conducción de la UNCuyo.