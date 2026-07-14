Ni potus ni sansevieria: la planta que los expertos recomiendan para decorar el baño

Las plantas de interior son mucho más que un recurso estético. Imagen: Pixabay.

Por otro lado, son las principales aliadas para desterrar aquellos problemas relacionados con el ambiente húmedo del baño. Si bien el moho es el principal enemigo de nuestro cuarto de baño, si optas por poner las plantas adecuadas podrás olvidarte de él, ya que reducirá su aparición de forma considerable.

Qué planta puede decorar el baño

El helecho culantrillo, también conocido como Adiantum o cabello de Venus, es una de las especies que triunfa en la decoración de interiores. No requiere mucha luz natural, así que es ideal para el cuarto de baño.

Tiene un follaje tanto abundante como elegante, y en su hábitat natural crece adherido a muros o paredes, cerca de aroyos, en zonas de semisombra y muy húmedas. Se distingue por sus hojas finas divididas en pequeños segmentos en forma de abanico y con borde dentado, sostenidas por tallos negros muy finos.

Esta planta ama la humedad y es ideal para decorar el baño sin complicaciones. Imagen: Pixabay.

Al margen de su belleza, es clave saber sus cuidados. Los debemos cumplir a rajatabla si queremos disfrutar de esta planta decorativa en el hogar.

Cuidados de la planta cabello de Venus

Riego: es importante mantener el sustrato del cabello de Venus húmedo, pero sin encharcar. Un riego de dos a tres días por semana en invierno y de cuatro a cinco riegos semanales durante el verano.

Luz: requiere luz indirecta, por lo que si tienes una ventana en el baño puedes colocarla cerca de allí. El sol directo podría quemar sus hojas.

Abono: en primavera y verano aplica un fertilizante para plantas de interior una vez al mes.

Como consejo extra, si ves que las hojas de la planta se tiñen de marrón, es una señal de que el ambiente está demasiado seco o que la planta necesita más riego.