Las vacaciones de invierno en Mendoza se activan con shows y aventuras para toda la familia

Las propuestas en estos sitios no se limitarán a las tradicionales muestras estáticas sino que sumarán activaciones interactivas, muestras inmersivas de nivel internacional, shows de ilusionismo y talleres de arqueología especialmente diseñados para que niños y adolescentes experimenten la historia y el arte de una forma directa.

Propuestas para todos los gustos y bolsillos

Las actividades al aire libre y en entornos naturales también ocuparán un rol protagónico, aprovechando los paisajes imponentes de la geografía mendocina.

Las plazas de los barrios, los polideportivos, los playones municipales y los parques se llenarán de color con kermeses comunitarias, juegos recreativos y desafíos deportivos. En tanto, la alta montaña abrirá sus puertas para quienes busquen el contacto directo con la nieve, la naturaleza o la historia de las rutas sanmartinianas.

Esta agenda federal que planificaron la Subsecretaría de Cultura de la provincia y los diferentes municipios se extenderá hasta el 18 de julio, con opciones que van desde accesos totalmente gratuitos hasta entradas muy accesibles que oscilan entre los $4.000 y los $15.000, lo que garantiza que nadie se quede afuera de las salidas en estas vacaciones de invierno.

Mapa de atracciones para estas vacaciones de invierno

El circuito oficial dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE concentrará gran parte de su grilla en las salas mayores de Mendoza, utilizando la plataforma EntradaWeb para la adquisición de las localidades.

La Subsecretaría de Cultura vuelve a poner al Teatro Independencia como principal escenario para recibir, del 9 al 18 de julio con funciones diarias a las 17, la obra "Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande" a cargo del reconocido payaso Chapote y su elenco. Las entradas tienen un valor de $7.000.

El Espacio Cultural Julio Le Parc ofrecerá una grilla diaria con valores entre los $4.000 y los $7.000. Durante la primera semana se presentarán "Desorbitados", "Trompos, la última jugada", "La sopladora de estrellas", "Las cartas de Tentac" y "El Musiloco recital". En tanto la segunda semana sumará espectáculos como "Burbujas a la carta", "Sueña Pandora Sueña", "Una flor para el Rey", "Aventuras a todo terreno" y "Clásicos del Circo".

El popular y querido payaso Chapote se presenta en el Teatro Independencia en vacaciones, y lo hace junto a su elenco.

La Biblioteca Pública General San Martín se convertirá nuevamente en el polo de los títeres y el teatro infantil con producciones como "Rolando en el palacio de la tristeza", "Bom Borom bom bom", "Navegando en historias", "Lolo y Nina", "Colores de mi pueblo", "Los tesoros de Pipo" y "Rojo amor".

En San Rafael, el ECA Sur Enrique Sobisch garantizará el acceso cultural sin costo con "La ratita presumida" e "Inventora de historietas".

El arte de los dinosaurios en el Museo Cornelio Moyano

El Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Cornelio Moyano -ubicado en el Parque General San Martín- ofrecerá funciones gratuitas de las obras "Había una vez truz", "El jardín de Margarita" y shows de magia a cargo del Mago Javi.

Además, el museo ofrece una muestra de paleoarte integrada por 20 esculturas realizadas en hierro y otros materiales reciclados. El paleoarte es una disciplina que combina arte y ciencia, y permite reconstruir visualmente organismos y animales prehistóricos a partir de la evidencia proporcionada por los fósiles y las investigaciones paleontológicas.

La muestra de paleoarte en el museo del parque San Martín está compuesta por 20 esculturas de dinosaurios. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

A través de estas obras del geólogo Osvaldo Bordonaro, el público podrá acercarse de manera creativa y didáctica al conocimiento de la historia de la vida en la tierra.

La Ciudad de los Chicos 2026 llega recargada

El programa Ciudad de los Chicos de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza llega a su octava edición consolidando una agenda renovada que apuesta fuerte al juego y a la interacción de los niños según sus gustos particulares, dividiendo sus opciones en bloques temáticos que van desde el teatro hasta el cine, el arte visual y el museológico.

El desembarco de Monstriña será la gran atracción de estas vacaciones de invierno. Se trata de una exposición interactiva e inmersiva, "El universo de Monstriña en Mendoza", entrañable personaje creado por la artista visual María Verónica Ramírez -viuda de Caloi- que debuta fuera de Buenos Aires y se podrá visitar de forma gratuita a partir del viernes 10, a las 17, en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM).

Tal como viene cautivando a grandes y chicos de la capital argentina y de otros países hace más de 12 años, la misión de Monstriña es que el público juegue y desmitifique sus propios monstruos.

Por primera vez, Monstriña llega a Mendoza. Estas vacaciones el MMAMM ofrece una muestra interactiva con obras del celebrado personaje de María Verónica Ramírez. Foto: Gentileza María Verónica Ramírez

Una Ciudad de los Juegos se instala en la sala 1 y en los jardines de la Nave Cultural con inflables gigantes de Jumpy que proponen castillos y laberintos para diferentes edades. Funciona todos los días, de 13.30 a 19, con entradas a un valor de $15.000 disponibles en boleterías o por ShowTickets.

La Ciudad de los Libros se desplegará a partir de este martes 7 en la Báscula de la Nave Cultural, de 15 a 19, con entrada libre. Allí se incorporará el espacio de juegos de mesa y estrategia Aquí Hay Dragones con partidas de Pokémon, Catan, Star Wars y One Piece, además de un escenario central llamado "Animate" para cantar, bailar y actuar. Participan este año 14 librerías del centro mendocino.

Juegos de mesa, ingenio y estrategia se instalan en la Ciudad de los Libros que a partir del martes 7 puede visitarse, de 15 a 19, en la Nave Cultural. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

La Ciudad Teatral ofrecerá funciones diarias a las 16 en la Nave Cultural y en el Teatro Quintanilla, con 8 obras seleccionadas por concurso público. Las entradas tienen un costo general de $10.000 y se consiguen en Entradaweb.

Los fines de semana de vacaciones habrá espectáculos a la gorra en el Teatrino de la Plaza Independencia, además de otras activaciones de lunes a viernes que ofrecerá la Plaza de las Artes ubicada en ese pulmón verde de la Ciudad.

En tanto, el Microcine Municipal proyectará una selección de películas infantiles animadas, todos los días a las 16, con acceso completamente gratuito.

Y el Museo del Área Fundacional propone talleres y actividades especiales pensadas para niños y adolescentes, orientadas a descubrir la magia de la arqueología y el patrimonio histórico de Mendoza, todo con acceso libre.

Las Heras y su Full Invierno

Bajo la campaña integral Full Invierno, la Municipalidad de Las Heras armó una agenda para todas las edades que integra la historia, la naturaleza y las actividades recreativas tanto en zonas urbanas como en la alta montaña.

El Campo Histórico El Plumerillo, emblemático escenario sanmartiniano, abrirá sus puertas para las funciones nocturnas de la obra histórica "El Pueblo que Hizo Patria", los días 9 y 17 de julio a las 20. Además el predio y la Capilla Histórica se pueden recorrer diariamente de 9 a 18.

Una "Selección Mundial en Vacaciones" se desarrollará del 8 al 18 de julio, de 15 a 18, con jornadas recreativas gratuitas inspiradas en la temática mundialista que incluyen fútbol tenis, penales y atriles de pintura.

La agenda en Las Heras para estas vacaciones incluye espectáculos circenses en parques. Foto: Gentileza Municipalidad de Las Heras

Los encuentros rotarán entre el CIC de El Algarrobal, el Parque de la Niñez, el Parque de la Familia y el distrito de Uspallata, contando con los shows circenses "Cucurucho en Acción" de Circus Deluxe y "Evolushow" de Circus Magenta.

Alfombra Mágika es una propuesta recreativa familiar que ofrecerá promociones especiales con descuentos del 25% y del 50 por ciento durante este receso invernal. Y sitios patrimoniales de Uspallata, el Cerro El Tunduqueral y las Bóvedas de Uspallata recibirán visitantes de 10 a 17, con recorridos guiados y caminatas culturales.

La nieve, uno de los máximos atractivos turísticos en vacaciones de invierno. Foto: Gentileza Municipalidad de Las Heras

La Reserva Natural Villavicencio se encuentra abierta de miércoles a domingo, de 9.30 a 17.30, y se propone como una de las alternativas naturales más convocantes en vacaciones.

Para las familias que quieren disfrutar de la nieve abre el Parque Invernal Los Puquios todos los días, de 10 a 18, con opciones comerciales de trineos, medios de elevación, alquiler de equipos, gastronomía y área de picnic. También Los Penitentes se encuentra operativo todos los días, de 9 a 17, brindando servicios de restaurante de montaña y paseos en telesillas.

Godoy Cruz y su espacio gamer para los chicos en vacaciones

La tecnología y las nuevas tendencias juveniles son el eje de Godoy Cruz con la realización del Arizu Gamer en ese espacio cultural de avenida San Martín que funcionará hasta el último día de vacaciones. Las entradas tienen un valor general de $10.000 y se consiguen en Entradaweb.

El predio del Espacio Arizu cuenta con más de 50 estaciones de juego de última generación equipadas para jugar libremente o competir en torneos de títulos populares como Counter Strike 2, Fortnite, League of Legends, simuladores de conducción y consolas PlayStation y Nintendo.

Godoy Cruz ofrece un despliegue de videojuegos en el Espacio Arizu estas vacaciones de invierno. Foto: Gentileza Municipalidad de Godoy Cruz

También hay un Sector de Streaming y Fan Zone donde se montó un estudio de transmisión en vivo con la presencia de influencers y casters, además de una Fan Zone Mundial 2026 para intercambiar figuritas y seguir la pasión futbolera.

Se sumarán los sectores comerciales de Flor de Feria y la Feria del Libro temática de Rayuela, enfocada en cómics, manga, literatura fantástica y ciencia ficción.

Guaymallén se pone "re copado" en vacaciones

La comuna de Guaymallén preparó el cronograma Invierno Re Copado que funcionará desde este lunes 6 hasta el 18 de julio con actividades artísticas gratuitas a cargo de elencos locales.

Carpas circenses invadirán el departamento. Se instalarán estructuras en diferentes espacios verdes para albergar funciones de circo, malabares, payasos, magia y títeres.

Los elencos de teatro infantil de Mendoza sacan toda su "artillería" para atraer al público menudo en vacaciones. Foto: Gentileza Municipalidad de Guaymallén

La programación gratuita de Guaymallén se replicará en las instalaciones del Centro Cultural Pascual Lauriente, la Biblioteca Pública Municipal Almafuerte y las Salas de Arte Libertad.

Cada una de las jornadas artísticas se completará con juegos y actividades físicas guiadas por los profesores de la Dirección de Educación y Deportes del municipio.

Lavalle y sus "Vacaciones mágicas"

Bajo el nombre de Vacaciones Mágicas la Municipalidad de Lavalle programó una agenda cultural y recreativa del 6 al 17 de julio con el compromiso de garantizar el acceso libre para toda la comunidad.

Cine, teatro, circo y juegos deportivos se concentrarán en la Casa de la Cultura y en el Playón del Parque Nativo, con recepciones fijadas a las 13.30 y a las 16.15. El municipio coordinó un esquema de traslado y acompañamiento gratuito para niños y niñas de diversos distritos alejados, asegurando que las infancias de todo el territorio lavallino puedan integrarse a las actividades

El invierno de Luján de Cuyo se vive también en el bosque

A través de la iniciativa Mejor Invierno, el municipio de Luján de Cuyo propone actividades gratuitas para disfrutar cerca de los hogares, revalorizando los espacios públicos con una agenda que llegará hasta fin de mes.

Los encuentros comunitarios se desplegarán en plazas, bibliotecas, parques y polideportivos de las distintas localidades, incluyendo kermeses, talleres didácticos, obras de títeres y narración de cuentos.

El programa Invierno en el Bosque se desarrollará como una de las propuestas destacadas de la agenda lujanina, teniendo como escenario los Bosques de Cacheuta para el disfrute de las familias y los turistas.

Invasión de Toy Story 5 en vacaciones

A los complejos de cine en centros comerciales, el "tanque" cinematográfico "Toy Story 5" invade también la cartelera de salas de cine municipales y provinciales.

Tanto el Cine Universidad como el cine teatro Imperial de Maipú estrenarán este mes de vacaciones la película animada. En la sala maipucina las entradas se fijaron en un valor accesible de $6.000 y se pueden adquirir en boletería o en la plataforma digital del Imperial. En el cine ubicado en la Nave UNCuyo el precio es de $9.000.

Una nueva entrega de la clásica saga cinematográfica de "Toy Story" copa las salas de proyección en vacaciones de invierno.

En el Universidad "Toy Story 5" se puede ver todos los días durante las dos semanas de receso escolar, en tres proyecciones diarias a las 15, 17 y 19.20.

En cambio, las proyecciones en el Imperial de Maipú se realizarán recién después de las vacaciones; a partir del jueves 25 a las 19, luego el viernes 26 a las 15.30, el sábado 27 a las 15.30, el domingo 28 a las 19, el martes 30 a las 19 y miércoles 1 de agosto a las 19.