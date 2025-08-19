Anunciaron el Underc0de Day 2025, una cita con la tecnología que copará el Espacio Arizu

Underc0de Day 2024 - evento de tecnología Los gamers tendrán su espacio destacado en este evento de tecnología que vuelve al Espacio Arizu. Foto: Gentileza Municipalidad de Godoy Cruz

La iniciativa es organizada por la Fundación Underc0de, creada en 2011 por el mendocino Danilo “Dinno” Vezzoni, QA Engineer y referente regional en seguridad informática. Lo que comenzó como un blog para compartir apuntes se convirtió en una comunidad internacional con miles de miembros en Latinoamérica y España que hoy funciona también como plataforma de capacitación, inserción laboral y acompañamiento profesional.

“El conocimiento estancado es desarrollo estancado. En Underc0de creemos en la libre circulación del saber, en compartir, evolucionar y generar oportunidades concretas para quienes desean insertarse en este mundo de la tecnología”, afirma Vezzoni, quien a Diario UNO destaca que la misión de la fundación es crear puentes reales entre la formación y el trabajo.

Dos días para ponerse al día con las nuevas tecnologías

El Underc0de Day Vol. II llega con un objetivo claro: posicionar a Mendoza como un polo de innovación y talento tecnológico en la región, reforzando el ecosistema educativo y productivo que la provincia ha consolidado en los últimos años.

La primera jornada, la del sábado 6, estará orientada a estudiantes, profesionales y entusiastas del mundo IT (Tecnologías de la Información). Habrá charlas técnicas y motivacionales sobre ciberseguridad, inteligencia artificial, blockchain, metodologías ágiles, testing, videojuegos y UX/UI, entre otras temáticas.

Uno de los momentos más esperados será el Hackathon de Testing, abierto a estudiantes de QA, donde equipos deberán resolver desafíos en conjunto. El equipo ganador obtendrá becas para rendir el examen internacional ISTQB. Y se sumarán paneles educativos sobre brecha digital, inserción laboral y el rol de la mujer en tecnología.

“El sábado está pensado como un espacio más tech, para quienes ya están en el rubro o quieren ingresar con fuerza al mundo informático. Será un día de aprendizaje y networking de alto nivel”, explica "Dinno" Vezzoni.

La segunda jornada, la del domingo 7, estará destinada al público general y tendrá un carácter festivo. Habrá una arena gamer con torneos y premios, una zona interactiva de stands con empresas, universidades y startups, así como un espacio de coworking para generar redes y oportunidades laborales en el mundo tecnológico.

El encuentro incluirá hasta un museo retro de tecnología

También se presentará un museo retro, con computadoras y consolas antiguas que podrán ser utilizadas por el público, invitando a compartir experiencias entre generaciones. “Queremos que padres e hijos puedan jugar juntos con esas máquinas que marcaron épocas, es parte de tender puentes no sólo hacia el futuro sino también con la historia de la tecnología”, resalta el organizador.

La oferta se completará con proyectos educativos, capacitaciones, sorteos y foodtrucks, en un ambiente familiar y abierto a toda la comunidad. La música en vivo, con Dj de primera línea, no faltarán a la cita tecnológica.

Underc0de Day "no es solo un evento, sino una red internacional que acompaña a miles de personas en su desarrollo profesional", aclara su responsable, "Dinno" Vezzoni. Es que la fundación ofrece becas, capacitaciones a bajo costo, asesoramiento y oportunidades de inserción laboral en distintas áreas de la informática.

La tecnología se disfruta en familia

“Lo que buscamos es que nadie quede afuera. No importa si recién empezás o si ya sos un profesional: la idea es acompañar, formar y vincular a la gente con empresas, con instituciones educativas y con otras personas que comparten la misma pasión”, afirma Vezzoni, quien en esta segunda edición del encuentro lo extendió a dos días "para que la gente que no viene del ambiente tecnológico también pueda acercarse y participar".

El evento es presencial y también será transmitido en streaming por el canal oficial de la fundación organizadora. El acceso es gratuito, aunque se requiere una inscripción previa a través de este formulario web.

Para participar en los sorteos del Underc0de Day 2025 se pone como única condición donar algún alimento no perecedero que será entregado a comedores de Godoy Cruz.