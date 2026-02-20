El mercado inmobiliario de Mendoza comenzó 2026 moviéndose en forma dispar. Mientras en sólo 2 meses desapareció 11% de la oferta de alquileres en el área metropolitana y la demanda crece en algunas zonas, por otro lado vuelve a fortalecerse la disponibilidad de viviendas en venta.
Mientras baja la oferta de alquileres, crece la de viviendas en venta en Mendoza
Un informe del mercado inmobiliario señala que la demanda de alquileres ya absorbió 11% de la oferta. Luján y Guaymallén, con mayor número de viviendas en venta
"Mientras el sector de ventas experimenta un crecimiento sólido en la oferta, el mercado de alquileres continúa contrayéndose, especialmente en el segmento de departamentos", señala el informe de Inmodata.
En cifras, hay más de 8,300 unidades totales en venta en todo el radio del Gran Mendoza. Salvo en Ciudad, donde las poco más de 2.000 unidades en venta significan una caída de 2,3%, en el resto de los departamentos de Gran Mendoza la disponibilidad de inmuebles en venta creció entre un 3% y 14%.
Por otra parte, los inmuebles en alquiler superan los 1.600, lo que refleja una merma que algunas zonas como Ciudad superó el 13%. Y con valores pueden llegar a superar el millón de pesos.
Viviendas en venta, zona por zona
Con algunas variantes en cuanto a preferencias de los inversores, el mapa muestra que las poco más de 8.300 unidades ofrecidas se reparten así:
- Luján: 1.864 unidades (+6,67%): con el auge de los barrios privados, se observa una consolidación en zonas premium.
- Guaymallén: 1.510 unidades (+14,12%): el departamento ostenta el mayor incremento del Gran Mendoza.
- Godoy Cruz: 1.285 unidades (+6,50%): hay un crecimiento moderado para lo que representa el mercado inmobiliario.
- Maipú: 1.040 unidades (+11,21%): es el segundo departamento de mayor crecimiento, con expansión territorial.
- Las Heras: 562 unidades (+3,11%): pese a ser bajo, quienes conocen el mercado lo destacan como estable.
Andrés Landa, de AELE Inmobiliaria, calificó como "boom" la suba porcentual en Guaymallén, aunque Luján es el más buscado "como reserva de valor", consolidándose como la zona con más casas a la venta del Gran Mendoza.
En cuanto a características de los inmuebles, por ahora las casas les ganan a los departamentos en zonas periféricas. Y al comparar realidades por departamentos, surge que pese a haber perdido oferta Ciudad todavía conserva 40% de los departamentos en venta, y Maipú se pone al frente de proyectos nuevos, gracias al auge de construcciones en pozo.
¿Con qué precios empezó 2026? De acuerdo con la plataforma Inmometrix, que se nutre de datos de agentes inmobiliarios, el ticket promedio de una operación de compraventa es de U$S70.000. Un terreno estándar se cotiza, en promedio, unos U$S35.000, y en cuanto a construcciones oscilan entre U$S65.000 (departamento) y U$S103.000 (casa).
Por qué cayó la oferta de alquileres
De acuerdo con una estadística propia de Inmodata, el de los departamentos ha sido hasta ahora el segmento del mercado más afectado por la merma de alquileres. Es que la oferta se redujo 11,12% en lo que va del año, lo que en el sector atribuyen a dos factores alternativos.
Según Landa "este escenario sugiere una alta demanda en parte estacional por parte de estudiantes que buscan alquilar. Suele ser 2% a 3% mensual y por eso 13% resulta llamativo pero no alarmante. También puede atribuirse a una migración de propietarios hacia la venta ante la expectativa de recuperación de precios".
También hay excepciones. Por caso, Luján es una de las pocas zonas donde el volumen de casas en alquiler creció (16%) y bajó la de departamentos (29%). Esto en contraste con lo que pasa con el mercado de viviendas en Ciudad (-19%) y en Las Heras, donde la disponibilidad de departamentos cayó a la mitad desde diciembre.
Del menú de inmuebles disponibles, las publicaciones muestran que los precios oscilan entre los $500 mil y $580 mil mensuales para deptos de 2 dormitorios con cochera, con perspectiva de un ajuste de contratos que en marzo obligará a los inquilinos a pagar 33% más. Y el atractivo para los propietarios de una rentabilidad que promete entre 5% y 7%.
"Esto también se da por un tipo de cambio más bien estable. Si el dólar empieza a moverse o sube demasiado la rentabilidad suele bajar un poco", acotó Landa, para quien igual "mes a mes se suman m2 nuevos o porque van liberándose superficies", al margen de que Maipú y Luján encabezan en cuanto a los mayores valores a la hora de alquilar.
El fenómeno de las cocheras en venta
La novedad es que creció el stock de cocheras publicadas. En este segmento, Ciudad es una referencia en cuanto a la cantidad, a un precio que llega a U$S22.000 en el caso de la más cara disponible.
El repunte, del orden del 10%, muestra el interés de los propietarios por desprenderse de ese tipo de activos para reinvertir en otro tipo de inmuebles que aseguren mayor renta.
Otra referencia en cuanto a inmuebles que se mueven entre el alquiler y la venta son las oficinas. Sólo en el radio capitalino hay publicadas 124 para arrendar, aunque las que ya se pusieron a la venta llegan a U$S1.200.000 también en Ciudad.
En cuanto a la eventual expansión del mercado inmobiliario, la expectativa está puesta en una lenta reactivación de los créditos hipotecarios, sobre todo traccionados por Banco Nación. Aunque por ahora representa una señal insuficiente.