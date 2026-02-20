Mientras baja la oferta de alquileres, crece la de viviendas en venta en Mendoza

Por otra parte, los inmuebles en alquiler superan los 1.600, lo que refleja una merma que algunas zonas como Ciudad superó el 13%. Y con valores pueden llegar a superar el millón de pesos.

ALQUILERES VENTA DE INMUEBLES (9).jpeg En este 2026 Guaymallén lidera en cantidad de inmuebles publicados en venta, aunque Luján se busca más como "reserva de valor" Foto: Martín Pravata

Viviendas en venta, zona por zona

Con algunas variantes en cuanto a preferencias de los inversores, el mapa muestra que las poco más de 8.300 unidades ofrecidas se reparten así:

Luján: 1.864 unidades (+6,67%): con el auge de los barrios privados, se observa una consolidación en zonas premium.

1.864 unidades (+6,67%): con el auge de los barrios privados, se observa una consolidación en zonas premium. Guaymallén: 1.510 unidades (+14,12%): el departamento ostenta el mayor incremento del Gran Mendoza.

1.510 unidades (+14,12%): el departamento ostenta el mayor incremento del Gran Mendoza. Godoy Cruz: 1.285 unidades (+6,50%): hay un crecimiento moderado para lo que representa el mercado inmobiliario.

1.285 unidades (+6,50%): hay un crecimiento moderado para lo que representa el mercado inmobiliario. Maipú: 1.040 unidades (+11,21%): es el segundo departamento de mayor crecimiento, con expansión territorial.

1.040 unidades (+11,21%): es el segundo departamento de mayor crecimiento, con expansión territorial. Las Heras: 562 unidades (+3,11%): pese a ser bajo, quienes conocen el mercado lo destacan como estable.

Andrés Landa, de AELE Inmobiliaria, calificó como "boom" la suba porcentual en Guaymallén, aunque Luján es el más buscado "como reserva de valor", consolidándose como la zona con más casas a la venta del Gran Mendoza.

En cuanto a características de los inmuebles, por ahora las casas les ganan a los departamentos en zonas periféricas. Y al comparar realidades por departamentos, surge que pese a haber perdido oferta Ciudad todavía conserva 40% de los departamentos en venta, y Maipú se pone al frente de proyectos nuevos, gracias al auge de construcciones en pozo.

casas departamentos en alquiler (12).jpeg En cifras, hay más de 8,300 unidades totales en venta en todo el radio del Gran Mendoza. Foto: archivo Diario UNO / Axel Lloret

¿Con qué precios empezó 2026? De acuerdo con la plataforma Inmometrix, que se nutre de datos de agentes inmobiliarios, el ticket promedio de una operación de compraventa es de U$S70.000. Un terreno estándar se cotiza, en promedio, unos U$S35.000, y en cuanto a construcciones oscilan entre U$S65.000 (departamento) y U$S103.000 (casa).

Por qué cayó la oferta de alquileres

De acuerdo con una estadística propia de Inmodata, el de los departamentos ha sido hasta ahora el segmento del mercado más afectado por la merma de alquileres. Es que la oferta se redujo 11,12% en lo que va del año, lo que en el sector atribuyen a dos factores alternativos.

Según Landa "este escenario sugiere una alta demanda en parte estacional por parte de estudiantes que buscan alquilar. Suele ser 2% a 3% mensual y por eso 13% resulta llamativo pero no alarmante. También puede atribuirse a una migración de propietarios hacia la venta ante la expectativa de recuperación de precios".

También hay excepciones. Por caso, Luján es una de las pocas zonas donde el volumen de casas en alquiler creció (16%) y bajó la de departamentos (29%). Esto en contraste con lo que pasa con el mercado de viviendas en Ciudad (-19%) y en Las Heras, donde la disponibilidad de departamentos cayó a la mitad desde diciembre.

Del menú de inmuebles disponibles, las publicaciones muestran que los precios oscilan entre los $500 mil y $580 mil mensuales para deptos de 2 dormitorios con cochera, con perspectiva de un ajuste de contratos que en marzo obligará a los inquilinos a pagar 33% más. Y el atractivo para los propietarios de una rentabilidad que promete entre 5% y 7%.

"Esto también se da por un tipo de cambio más bien estable. Si el dólar empieza a moverse o sube demasiado la rentabilidad suele bajar un poco", acotó Landa, para quien igual "mes a mes se suman m2 nuevos o porque van liberándose superficies", al margen de que Maipú y Luján encabezan en cuanto a los mayores valores a la hora de alquilar.

El fenómeno de las cocheras en venta

La novedad es que creció el stock de cocheras publicadas. En este segmento, Ciudad es una referencia en cuanto a la cantidad, a un precio que llega a U$S22.000 en el caso de la más cara disponible.

El repunte, del orden del 10%, muestra el interés de los propietarios por desprenderse de ese tipo de activos para reinvertir en otro tipo de inmuebles que aseguren mayor renta.

Otra referencia en cuanto a inmuebles que se mueven entre el alquiler y la venta son las oficinas. Sólo en el radio capitalino hay publicadas 124 para arrendar, aunque las que ya se pusieron a la venta llegan a U$S1.200.000 también en Ciudad.

En cuanto a la eventual expansión del mercado inmobiliario, la expectativa está puesta en una lenta reactivación de los créditos hipotecarios, sobre todo traccionados por Banco Nación. Aunque por ahora representa una señal insuficiente.