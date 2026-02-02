Sube el dólar: confirmado el precio al que lo venderán los bancos este martes 3 de febrero cuando abran

Los bancos confirmaron cuál será el precio del dólar este martes 3 de febrero cuando habiliten las operaciones cambiarias. El dato llegó con una leve suba de la moneda norteamericana respecto al precio inicial de este lunes.
El Banco Central se encargó de comunicar cuál será el precio del dólar en cada uno de los bancos más importantes y, por lo tanto, con mayor cantidad de clientes en Argentina.
Pero ese dato no llegó solo, ya que las cuevas también dieron a conocer el precio del dólar blue y lo hicieron con una importante novedad sobre su cotización.
Precio del dólar el martes 3 de febrero en cada banco
Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar este martes 3 de febrero será de alrededor de $1.472.
Estos son los precios del dólar en cada banco:
- Banco Galicia: $1.469
- Banco Nación: $1.470
- Banco ICBC: $1.465
- Banco BBVA: $1.470
- Banco Supervielle: $1.474
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.470
- Banco Patagonia: $1470
- Banco Hipotecario: $1.475
- Banco Santander: $1.470
- Brubank: $1.466
- Banco Credicoop: $1.470
- Banco Macro: $1.475
- Banco Piano: $1.465
- Banco de Comercio: $1.465
Cuál será el precio del dólar blue este martes 3 de febrero
Las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue se ubicará por debajo del dólar oficial, rompiendo una tendencia que había dominado parte de diciembre y todo enero.
Por esta misma razón, es que desde las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue el martes 3 de febrero arrancará a un precio de $1.455.