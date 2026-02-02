Sube el dólar: confirmado el precio al que lo venderán los bancos este martes 3 de febrero cuando abran

dolar blue

Precio del dólar el martes 3 de febrero en cada banco

Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar este martes 3 de febrero será de alrededor de $1.472.

Estos son los precios del dólar en cada banco:

Banco Galicia: $1.469

Banco Nación: $1.470

Banco ICBC: $1.465

Banco BBVA: $1.470

Banco Supervielle: $1.474

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.470

Banco Patagonia: $1470

Banco Hipotecario: $1.475

Banco Santander: $1.470

Brubank: $1.466

Banco Credicoop: $1.470

Banco Macro: $1.475

Banco Piano: $1.465

Banco de Comercio: $1.465

Cuál será el precio del dólar blue este martes 3 de febrero

Las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue se ubicará por debajo del dólar oficial, rompiendo una tendencia que había dominado parte de diciembre y todo enero.

Por esta misma razón, es que desde las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue el martes 3 de febrero arrancará a un precio de $1.455.