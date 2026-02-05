La jornada financiera cerró con la caída del dólar oficial, del blue y del mayorista

La cotización del dólar oficial volvió a bajar en la semana, en este caso y al igual que la jornada del martes, cayó 5 pesos. De esta manera, la moneda estadounidense se comercializó a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en las pizarras del Banco Nación.
En tanto que el dólar blue experimentó este jueves una baja más pronunciada, de 15 pesos, en relación al miércoles. En el transcurso de 2026 el billete informal retrocedió $90 o 5,6%, y quedó como la cotización más baja entre todas las franjas del mercado. Así alcanzó su nivel más bajo desde el 5 de diciembre, dos meses atrás.
El dólar mayorista también disminuyó $5,50 o 0,4% y se ubicó en los $1.442, su precio más bajo desde el 26 de enero.
Respecto a los dólares financieros, el que marcó el día fue el Contado con Liquidación (CCL) al quedar por encima de la barrera de los $1.500. Sufrió una variación del 0,6% y se ofreció a $1.505. El dólar MEP aumentó 0,5% y se posicionó en $1.464. El dólar tarjeta, en cambio bajó y cotizó a $1.898.
El riesgo país se disparó y las acciones se hundieron en Wall Street
Los activos argentinos vivieron una jornada para el olvido este jueves, con desplomes generalizados en las acciones que cotizan en Nueva York y una nueva suba del riesgo país, que se alejó de sus mínimos recientes en medio de una creciente aversión al riesgo y tensiones políticas locales.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los papeles de empresas argentinas en Wall Street (ADRs) registraron caídas de hasta el 8%, encabezadas por Bioceres, seguida por los bancos Grupo Supervielle (-7,4%) y BBVA (-7,1%). En la bolsa local, el índice S&P Merval retrocedió un 2,9% en pesos.
El malhumor del mercado también golpeó a la deuda soberana. Los bonos en dólares extendieron su racha negativa: los Globales cayeron hasta un 0,8% (con el GD46 a la cabeza) y los Bonares cedieron hasta un 1,4%, arrastrados por el AL41.
Esta dinámica impactó directamente en el riesgo país medido por J.P. Morgan, que anotó su mayor suba en casi tres meses y se dirigió hacia los 520 puntos básicos, impidiendo perforar nuevamente el piso de los 500 puntos que había logrado la semana pasada.
