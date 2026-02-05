La jornada financiera cerró con la caída del dólar oficial, del blue y del mayorista

dolar blue El dólar blue cayó 15 pesos este jueves en el mercado informal en relación a la jornada anterior.

Respecto a los dólares financieros, el que marcó el día fue el Contado con Liquidación (CCL) al quedar por encima de la barrera de los $1.500. Sufrió una variación del 0,6% y se ofreció a $1.505. El dólar MEP aumentó 0,5% y se posicionó en $1.464. El dólar tarjeta, en cambio bajó y cotizó a $1.898.

El riesgo país se disparó y las acciones se hundieron en Wall Street

Los activos argentinos vivieron una jornada para el olvido este jueves, con desplomes generalizados en las acciones que cotizan en Nueva York y una nueva suba del riesgo país, que se alejó de sus mínimos recientes en medio de una creciente aversión al riesgo y tensiones políticas locales.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los papeles de empresas argentinas en Wall Street (ADRs) registraron caídas de hasta el 8%, encabezadas por Bioceres, seguida por los bancos Grupo Supervielle (-7,4%) y BBVA (-7,1%). En la bolsa local, el índice S&P Merval retrocedió un 2,9% en pesos.

El malhumor del mercado también golpeó a la deuda soberana. Los bonos en dólares extendieron su racha negativa: los Globales cayeron hasta un 0,8% (con el GD46 a la cabeza) y los Bonares cedieron hasta un 1,4%, arrastrados por el AL41.

Esta dinámica impactó directamente en el riesgo país medido por J.P. Morgan, que anotó su mayor suba en casi tres meses y se dirigió hacia los 520 puntos básicos, impidiendo perforar nuevamente el piso de los 500 puntos que había logrado la semana pasada.

Fuente: Noticias Argentinas