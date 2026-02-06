Un productor cooperativo de Mendoza, presidente electo de COVIAR

Por lo pronto, la industria vitivinícola aguarda los números de la estimación o pronóstico de cosecha 2026. Y atraviesa una relación tensa con el gobierno nacional, sobre todo luego de un picante contrapunto entre el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger precisamente con la cúpula de COVIAR por los cambios en el INV y el control de la actividad.

Los presidentes de Coviar en su historia

Pero a Ruggeri le toca asumir en un momento desafiante por otros motivos. La profunda crisis que sacude a toda la vitivinicultura por la caída del consumo de vino y los sobreestocks mantienen a muchos productores al borde de la supervivencia y las exportaciones, que tampoco pasan su mejor momento, como única luz al final del túnel.

Lo cierto es que la última vez que el cooperativismo mendocino había quedado al frente de COVIAR fue en 2013. Entonces había sido electa la también productora Hilda Wilhelm.

En el medio se alternaron referentes del sector bodeguero y de la producción de San Juan, La Rioja y Mendoza. Sin embargo, la provincia impuso a la mayoría de los presidente de la organización: el último de ellos fue José Zuccardi.

Durante sus más de 20 años de existencia, los presidentes de la Corporación fueron Eduardo Sancho, desde 2004. Le siguieron el sanjuanino José "Catuco" Molina, la mendocina Hilda Wilhelm, también miembro de Acovi, y el riojano Lorenzo Capece.

Luego llegaría el turno del sector bodeguero. En la última década se sucedieron en el sillón Walter Bressia (actual titular de Bodegas de Argentina), Ángel Leotta, de la Cámara de Bodegueros de San Juan, y José Zuccardi, de la Unión Vitivinícola, antes de la gestión de Mario González, que concluye con la Vendimia 2026.