Cómo mejorar la calidad de imagen de Xuper TV: truco de reinstalación efectivo

En los últimos días, muchos usuarios han reportado que Xuper TV ha dejado de funcionar correctamente debido a nuevas restricciones impuestas por el Gobierno. Si eres de los usuarios que se han encontrado con la pantalla en negro o un mensaje de error al intentar abrir su aplicación de streaming favorita, no debes perder la calma.
Si bien muchos han podido recuperar la app, lo cierto es que en muchos casos la calidad de la imagen se ve afectada a través de tirones o de baja resolución de la imagen.
Cómo mejorar la calidad de la imagen de Xuper TV
Antes de aplicar el truco, es vital entender por qué sucede esto. La mayoría de las veces no es culpa de tu conexión a internet, sino de la saturación del caché o de una versión obsoleta del reproductor interno de la aplicación, aunque lo cierto es que este caso no es ninguna de las dos opciones.
Sucede que navegar a través de una VPN gratuita a veces puede causar tirones o baja resolución en la imagen, como se mencionó anteriormente.
Una vez que el canal o la película haya comenzado a reproducirse, puedes desconectar la VPN sin cerrar la aplicación. De esta manera, el streaming continuará utilizando el ancho de banda real de tu hogar, garantizando una fluidez total.
Con este truco infalible, que hará mejorar la calidad de tu imagen, Xuper TV seguirá siendo tu mejor aliado para el entretenimiento diario totalmente gratis.
Cómo recuperar Xuper TV en el televisor o en tu computadora
El primer paso fundamental para recuperar el acceso es descargar una herramienta que permita enmascarar tu conexión. Para que la aplicación de Xuper TV vuelva a cargar su lista de contenidos, necesitas instalar una VPN confiable que ofrezca servidores en regiones donde el servicio sigue operativo, como México.
Las opciones más recomendadas por su estabilidad y facilidad de uso son Proton VPN y Planet Free VPN, ambas disponibles de forma gratuita tanto para smartphones como para sistemas Android TV y Google TV a través de la Play Store oficial.
Una vez que tengas la herramienta instalada en tu celular o televisor, el proceso de configuración es bastante directo. Solo debes abrir la VPN, buscar el apartado de servidores gratuitos y seleccionar una ubicación en México.