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Un poco de historia

El partido por el tercer puesto del Mundial hizo historia por una razón única

Un festival de efectividad ofensiva en la antesala de la gran final de la Copa del Mundo rompió todas las marcas estadísticas

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Inglaterra no salió campeón, pero logró un récord histórico.

Inglaterra no salió campeón, pero logró un récord histórico.

Los compromisos por el tercer escalón del podio en la Copa del Mundo suelen estar rodeados de una atmósfera muy particular dentro del ecosistema futbolístico. Al haber quedado al margen de la disputa directa de la final, las selecciones suelen afrontar este último compromiso despojadas de las extremas presiones tácticas y eso se notó en el campo de juego.

En esta edición dicha tendencia se llevó a un extremo nunca antes visto en la era moderna de los certámenes organizados por la FIFA.

El enfrentamiento que definió la medalla de bronce de la competencia mutó rápidamente en un espectáculo de ida y vuelta constante, donde la efectividad de las delanteras superó por completo a las estructuras de contención y regaló una jornada inolvidable para los espectadores neutrales.

Festeja Inglaterra con su tercer puesto en la Copa del Mundo.

Festeja Inglaterra con su tercer puesto en la Copa del Mundo.

Un tercer puesto de la Copa del Mundo con muchos goles

La catarata de festejos sobre el terreno de juego no tardó en encender los tableros de los principales centros estadísticos globales a medida que avanzaban los minutos.

La constante alternancia en el marcador y la facilidad de ambos planteles para perforar las redes adversarias terminaron por configurar el partido definitivo por el tercer puesto con mayor cantidad de gritos sagrados en toda la cronología de las citas ecuménicas.

Hasta la fecha, el pedestal de esta categoría estadística le pertenecía en exclusiva al mítico enfrentamiento de Suecia 1958, cuando Francia derrotó a Alemania Occidental por un abultado marcador de 6 a 3.

Sin embargo, las dinámicas de ataque exhibidas en este compromiso de 2026 lograron superar los registros históricos de aquella tarde europea, estableciendo un nuevo techo difícil de alcanzar en las próximas décadas.

Estad&iacute;sticas de la Copa del Mundo.

Estadísticas de la Copa del Mundo.

Los partidos con más goles en un tercer puesto de un Mundial

  • Suecia 1958: Francia 6 - 3 Alemania Federal (9 goles): era el partido por el tercer puesto más goleador de la historia después de lo sucedido entre Francia - Inglaterra. Esa tarde, el delantero francés Just Fontaine anotó 4 goles.
  • Francia 1938: Brasil 4 - 2 Suecia (6 goles).
  • México 1986: Francia 4 - 2 Bélgica (6 goles). Este encuentro se definió en el tiempo suplementario tras igualar 2-2 en los 90 minutos.
  • Corea-Japón 2002: Turquía 3 - 2 Corea del Sur (5 goles). En este match, Hakan ükür anotó el gol más rápido en la historia de los mundiales (a los 11 segundos).
  • Sudáfrica 2010: Alemania 3 - 2 Uruguay (5 goles). Un partidazo de ida y vuelta que se definió sobre el final.

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