Festeja Inglaterra con su tercer puesto en la Copa del Mundo.

Un tercer puesto de la Copa del Mundo con muchos goles

La catarata de festejos sobre el terreno de juego no tardó en encender los tableros de los principales centros estadísticos globales a medida que avanzaban los minutos.

La constante alternancia en el marcador y la facilidad de ambos planteles para perforar las redes adversarias terminaron por configurar el partido definitivo por el tercer puesto con mayor cantidad de gritos sagrados en toda la cronología de las citas ecuménicas.

Hasta la fecha, el pedestal de esta categoría estadística le pertenecía en exclusiva al mítico enfrentamiento de Suecia 1958, cuando Francia derrotó a Alemania Occidental por un abultado marcador de 6 a 3.

Sin embargo, las dinámicas de ataque exhibidas en este compromiso de 2026 lograron superar los registros históricos de aquella tarde europea, estableciendo un nuevo techo difícil de alcanzar en las próximas décadas.

Estadísticas de la Copa del Mundo.

Los partidos con más goles en un tercer puesto de un Mundial