Wifi: con qué frecuencia se debe reiniciar el router para mantener buena internet

En la actualidad, el wifi se ha convertido en un servicio tan vital como la electricidad o el agua. Sin embargo, a diferencia de otros servicios, el rendimiento de la red inalámbrica en nuestra casa suele empeorarse con el paso del tiempo. Para evitar esto, todo lo que tienes que hacer muchas veces es reiniciar el router.
Aunque parezca un mito de soporte técnico, lo cierto es que el reinicio del internet es una de las herramientas más efectivas y sencillas para mejorar la estabilidad de la conexión.
Por qué el router del wifi necesita un descanso
El router del wifi cuenta con su propio procesador, una memoria RAM, y un sistema operativo diseñado para gestionar el tráfico de todas las personas de la casa.
Al estar encendido las 24 horas del día, los siete días de la semana, el router acumula errores de software, procesos en segundo plano que no se cierran correctamente y saturación en su memoria caché. Por todo esto, es probable que tus videollamadas se corten o no te reproduzcan los videos rápidamente.
El reinicio del wifi es ideal para dejar atrás estos problemas. Lo cierto es que no existe una regla estricta, pero los expertos en telecomunicaciones y los principales proveedores de internet coinciden en un estándar: una vez al mes.
Hacer un reinicio mensual funciona como un mantenimiento preventivo. Al apagar y encender el wifi, obligas al sistema a vaciar su memoria y, lo más importante, a realizar un escaneo de los canales de frecuencia.
Sin embargo, si en tu casa hay un uso intensivo de la red, lo recomendable es programar este reinicio apenas una vez por semana.
Si te encuentras reiniciando el wifi todos los días para poder navegar, es probable que el problema sea otro. Podría tratarse de un router obsoleto o, por ejemplo, de la mala ubicación del equipo.
La técnica correcta: la regla de los 30 segundos
No todos los reinicios son iguales. Para asegurar que el hardware se libere de cualquier carga eléctrica residual y que la memoria volátil se borre por completo, debes seguir estos pasos:
- Desconecta el cable: no uses solo el botón de encendido; retira el cable de la toma de corriente.
- La espera crucial: aguarda al menos 30 segundos. Este tiempo permite que los condensadores internos se descarguen.
- El arranque: conecta nuevamente y ten paciencia. El equipo puede tardar entre 2 y 5 minutos en sincronizar la señal con tu proveedor y reestablecer el wifi en toda la casa.