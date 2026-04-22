Wifi: con qué frecuencia se debe reiniciar el router para mantener buena internet

Por qué el router del wifi necesita un descanso

El router del wifi cuenta con su propio procesador, una memoria RAM, y un sistema operativo diseñado para gestionar el tráfico de todas las personas de la casa.

Al estar encendido las 24 horas del día, los siete días de la semana, el router acumula errores de software, procesos en segundo plano que no se cierran correctamente y saturación en su memoria caché. Por todo esto, es probable que tus videollamadas se corten o no te reproduzcan los videos rápidamente.

El reinicio del wifi es ideal para dejar atrás estos problemas. Lo cierto es que no existe una regla estricta, pero los expertos en telecomunicaciones y los principales proveedores de internet coinciden en un estándar: una vez al mes.

Hacer un reinicio mensual funciona como un mantenimiento preventivo. Al apagar y encender el wifi, obligas al sistema a vaciar su memoria y, lo más importante, a realizar un escaneo de los canales de frecuencia.

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Sin embargo, si en tu casa hay un uso intensivo de la red, lo recomendable es programar este reinicio apenas una vez por semana.

Si te encuentras reiniciando el wifi todos los días para poder navegar, es probable que el problema sea otro. Podría tratarse de un router obsoleto o, por ejemplo, de la mala ubicación del equipo.

La técnica correcta: la regla de los 30 segundos

No todos los reinicios son iguales. Para asegurar que el hardware se libere de cualquier carga eléctrica residual y que la memoria volátil se borre por completo, debes seguir estos pasos: