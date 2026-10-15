Con una importante adhesión de diversos sectores sociales, gremiales y políticos y convocada por la UNCuyo se realiza en Mendoza la quinta Marcha Federal Universitaria para reclamarle al gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento. Aseguraron desde la organización que fueron 15.000 las personas que participaron. El Ministerio de Seguridad, en cambió, estimó que fueron 7.000, casi la mitad.
Fue masiva la 5ª Marcha Federal para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario
Los organizadores calcularon que fueron 15.000 las personas que se movilizaron para acompañar el reclamo de la comunidad universitaria. Seguridad estimó que fueron 7.000
La concentración fue en la rotonda de ingreso al predio de la casa de estudios para allí partir con rumbo a la plaza Independencia. Aunque el inicio estaba previsto para las 15, la manifestación empezó a las 16. Al llegar a los Portones del Parque la movilización ya abarcaba por lo menos 7 cuadras y se iban sumando manifestantes.
Después de casi 2 horas la marcha llegó al lugar de destino para el acto final. "Impresionante la columna de la UNCUYO. Estudiantes, docentes, egresados y familias. Todos juntos diciendo que la universidad pública no se paraliza", dijo en media de la caminata la rectora Adriana García.
Al mismo tiempo la marcha se replicó en distintos puntos del país con epicentro en Buenos Aires.
Tras salir desde el campus universitario la Marcha Federal tomó por calle Lencinas, hasta Padre Contreras y desde allí a la Avenida Libertador. A medida que avanzaba se fueron sumando distintas organizaciones estudiantiles, sociales, políticas, gremiales, de jubilados y de otros sectores, incluidos los organismos de derechos humanos.
También en la plaza Independencia esperaban muchas agrupaciones políticas con importante presencia de partidos de izquierda.
Una gran cantidad de policías fue citada para resguardar la seguridad y tratar de que la movilización transcurriera por media calzada para permitir la circulación vehicular.
Galería de imágenes de la Quinta Marcha Federal en Mendoza
A medida que la marcha fue avanzando se fueron sumando adherentes a la vez que se generaron imágenes llamativas que el fotógrafo de UNO, Axel Lloret retrató con precisión.
Tadeo García Zalazar adhirió al planteo pero no fue a la marcha
Como en las anteriores movilizaciones, autoridades educativas de Mendoza adhirieron a los planteos de la universidades públicas, a pesar de las críticas al gobierno nacional, con el que el Ejecutivo mendocino está aliado. Así lo afirmó en Radio Nihuil el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar quien de todos modos, avisó que no participaría de la marcha.
Ulpiano Suarez le pidió a Milei que cumpla la ley
Quien adhirió completamente y lo hizo públicamente, a través de sus redes sociales, fue el intendente de la Ciudad de Mendoza, el también radical Ulpiano Suarez, quien volvió a marcar diferencias respecto de Javier Milei. "La ley se cumple", puntualizó el jefe comunal citadino.
En Buenos Aires hubo incidentes
Las fuerzas de seguridad presentes en la 5° Marcha Federal Universitaria tiraron gases lacrimógenos y enviaron camiones hidrantes contra los manifestantes, y algunos de ellos arrojaron piedras a la Policía.
Estos hechos sucedieron minutos antes del acto central, encabezado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la Plaza del Congreso. Los manifestantes aseguraron que se trató de una provocación de las fuerzas represivas porque no hubo incidentes generador por los manifestantes.
El documento que dio a conocer el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) fue el siguiente:
En pocas palabras
- Marcha Federal Universitaria: la UNCuyo convocó a la quinta marcha para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento.
- Adhesiones locales: el ministro Tadeo García Zalazar adhirió al reclamo pero no participó; el intendente Ulpiano Suarez apoyó públicamente la movilización.
- Incidentes en Buenos Aires: se registraron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad durante la marcha en la capital del país.