Fue masiva la 5ª Marcha Federal para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

El escenario montado en la plaza Independencia. Foto: Diario UNO/Axel Lloret

Al mismo tiempo la marcha se replicó en distintos puntos del país con epicentro en Buenos Aires.

La vicerrectora Ana Sisti y la rectora Adriana García, al frente de la marcha. Foto: Diario UNO/Axel Lloret

Tras salir desde el campus universitario la Marcha Federal tomó por calle Lencinas, hasta Padre Contreras y desde allí a la Avenida Libertador. A medida que avanzaba se fueron sumando distintas organizaciones estudiantiles, sociales, políticas, gremiales, de jubilados y de otros sectores, incluidos los organismos de derechos humanos.

También en la plaza Independencia esperaban muchas agrupaciones políticas con importante presencia de partidos de izquierda.

Una gran cantidad de policías fue citada para resguardar la seguridad y tratar de que la movilización transcurriera por media calzada para permitir la circulación vehicular.

Los gremios universitarios, de docentes y no docentes, llevaron sus carteles identificatorios. Foto: Diario UNO/Axel Lloret

Galería de imágenes de la Quinta Marcha Federal en Mendoza

A medida que la marcha fue avanzando se fueron sumando adherentes a la vez que se generaron imágenes llamativas que el fotógrafo de UNO, Axel Lloret retrató con precisión.

Bicipolicías en la custodia de la marcha. Foto: Diario UNO/Axel Lloret

"Soy de la universidad pública", muestra la joven en un pañuelo blanco. Foto: Diario UNO/Axel Lloret

Carteles reclamando por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Foto: Diario UNO/Axel Lloret

No podía faltar Mafalda en las consignas de la marcha. Foto: Diario UNO/Axel Lloret

Muchos jóvenes participaron de la marcha. Foto: Diario UNO/Axel Lloret

Los estudiantes radicales de la Franja Morada participaron de la marcha a pesar de que las autoridades del Gobierno no lo hicieron. Foto: Diario UNO/Axel Lloret

Momento en que se suma la Abuela de Plaza de Mayo a la Marcha Federal Universitaria. Foto: Diario UNO/Axel Lloret

Tadeo García Zalazar adhirió al planteo pero no fue a la marcha

Como en las anteriores movilizaciones, autoridades educativas de Mendoza adhirieron a los planteos de la universidades públicas, a pesar de las críticas al gobierno nacional, con el que el Ejecutivo mendocino está aliado. Así lo afirmó en Radio Nihuil el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar quien de todos modos, avisó que no participaría de la marcha.

Ulpiano Suarez le pidió a Milei que cumpla la ley

Quien adhirió completamente y lo hizo públicamente, a través de sus redes sociales, fue el intendente de la Ciudad de Mendoza, el también radical Ulpiano Suarez, quien volvió a marcar diferencias respecto de Javier Milei. "La ley se cumple", puntualizó el jefe comunal citadino.

La Ley 27.795 fue aprobada por el Congreso de la Nación y ratificada tras el veto. La Corte Suprema dejó firme la cautelar sobre salarios y becas. La Justicia declaró inconstitucional el decreto que la frenaba, aunque esa sentencia fue apelada. En una República, la ley se cumple. pic.twitter.com/NBWTnPbmHj — Ulpiano Suarez (@UlpianoSuarez) October 15, 2026

En Buenos Aires hubo incidentes

Las fuerzas de seguridad presentes en la 5° Marcha Federal Universitaria tiraron gases lacrimógenos y enviaron camiones hidrantes contra los manifestantes, y algunos de ellos arrojaron piedras a la Policía.

"Macri cumplí la ley", dice una de las banderas de la Marcha Federal en Buenos Aires. Foto: Noticias Argentinas

Estos hechos sucedieron minutos antes del acto central, encabezado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la Plaza del Congreso. Los manifestantes aseguraron que se trató de una provocación de las fuerzas represivas porque no hubo incidentes generador por los manifestantes.

Fue masiva la marcha en Buenos Aires. Foto: Noticias Argentinas

El documento que dio a conocer el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) fue el siguiente: