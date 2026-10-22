Mercedes Rus anunció la incorporación de drones autónomos para casos de emergencia

Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción. Foto: Cámara de Diputados de Mendoza

Drones, tecnología y un pedido de $676.500 millones

Ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios de la Cámara Baja, Rus detalló que su cartera proyecta administrar $676.500 millones, lo que representa 8,9% del presupuesto provincial.

Entre los ejes centrales de su exposición, la funcionaria destacó:

Drones autónomos y videovigilancia: implementación de bases de drones autónomos para la atención rápida de emergencias, duplicación de cámaras con reconocimiento facial y cuadruplicación de lectores de patentes en toda la provincia.

implementación de bases de drones autónomos para la atención rápida de emergencias, duplicación de cámaras con reconocimiento facial y cuadruplicación de lectores de patentes en toda la provincia. Desglose financiero: de los fondos totales, la Policía de Mendoza contará con $502.379 millones (destinando casi 90% a personal), mientras que el Servicio Penitenciario dispondrá de $173.300 millones, con énfasis en mejoras operativas y controles con escáneres corporales.

de los fondos totales, la Policía de Mendoza contará con $502.379 millones (destinando casi 90% a personal), mientras que el Servicio Penitenciario dispondrá de $173.300 millones, con énfasis en mejoras operativas y controles con escáneres corporales. Infraestructura y comunicaciones: nuevas coberturas del sistema Tetra en puntos estratégicos y fortalecimiento de los laboratorios de investigación criminal.

Una agenda cargada de ministros en el salón de los Diputados

La agenda continuó a lo largo del día con la presentación de otras áreas del Gobierno provincial en el Anexo de la Legislatura (Espejo 252). A media mañana fue el turno del ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, quien expuso las prioridades de su cartera para incentivar la actividad económica, el apoyo a los sectores productivos y los programas de asistencia al campo.

El total previsto para el ministerio y sus organismos relacionados (descentralizado -Iscamen-, y autárquico -Emetur) asciende a $168.823.963.124. Propiamente la pauta totaliza $103.692.246.730; para el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) $56.038.290.529 y para el Ente Mendoza Turismo (Emetur), $9.093.425.865.

Vargas Arizu señaló que el total para la cartera que encabeza representa alrededor de 2,1% del total provincial, y que la mayor cantidad de recursos está destinada a “Sanidad Vegetal donde está ubicado Iscamen y Lobesia Botrana con los que hay trabajar para mitigar estas plagas y tener mayor y mejor producción”.

El fiscal de Estado, Fernando Simón. Foto: Cámara de Diputados de Mendoza

Luego expuso el fiscal de Estado, Fernando Simón, detallando las previsiones presupuestarias para el organismo de control.

De acuerdo con la presentación, el presupuesto total de Fiscalía de Estado asciende a $21.071.212.161. De ese monto, $9.122.887.527 corresponden a gastos de funcionamiento y $11.948.324.634 a la partida destinada al pago de juicios del Estado.

Para 2027, la participación de Fiscalía de Estado en los gastos de funcionamiento de la Administración Central se estima en 0,12%, “un número que se mantiene en los últimos años”, dijo Simón, mientras que la correspondiente a la partida de juicios se proyecta en 0,16%.

García Zalazar defendió los números del presupuesto para el 2027

El cierre de la jornada quedó a cargo del ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, quien defendió la pauta correspondiente a la cartera educativa. Se trata del ministerio que concentra la mayor asignación de recursos de toda la administración provincial, con un presupuesto proyectado en $2,05 billones (equivalente a 27% del gasto total) para sostener y ampliar las políticas de enseñanza, infraestructura escolar y contención de las infancias.

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar. A su lado, la diputada provincial radical Elisabeth Crescitelli. Foto: Cámara de Diputados de Mendoza

La pauta presentada contempla recursos para el sistema educativo, la infraestructura escolar, las políticas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes y el desarrollo cultural.

El presupuesto total proyectado para el ministerio asciende a $2.054.269 millones. La propuesta se organiza en 5 ejes estratégicos: crecimiento integral del capital humano; desarrollo tecnológico y sustentabilidad para la gestión; transparencia, comunicación y participación ciudadana; optimización de los recursos económicos y gestión eficiente de la infraestructura.

Con estas presentaciones, la Legislatura mendocina profundiza el análisis técnico y político de las cuentas públicas para el próximo ejercicio, en la recta final hacia la sanción de las leyes impositivas y de gastos proyectadas por el Ejecutivo.