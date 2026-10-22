El presidente Javier Milei reivindicó este jueves el rumbo de su gestión económica y, pese a admitir indicadores negativos en el presente, dejó una definición tajante sobre el escenario nacional: “La foto es horrible, pero la película es la mejor de la historia”.
Javier Milei admitió que la "foto de hoy es horrible pero la película es la mejor de la historia"
El presidente reconoció dificultades en los indicadores actuales, aunque defendió la marcha de su gestión. Anticipó reformas más agresivas
En declaraciones brindadas a Radio Rivadavia en el día de su cumpleaños 56, el jefe de Estado se refirió a la situación social y económica que atraviesa el país. “Hay 42% de niños pobres, pero cuando arrancamos había 70%. Nadie niega que hay pobreza, que hay indigencia, pero son muchos menos que los que había antes. Si hoy no llegan a fin de mes, antes mucho menos”, sostuvo el mandatario.
En la misma línea, cuestionó los análisis sobre el impacto del ajuste en los ingresos familiares y volvió a cargar contra sectores del periodismo y la consultoría política: “Yo no me enojo con la consultora (que hizo el análisis sobre la gente que no llega a fin de mes), pero se trata de una frase efectista que no guarda asidero con la realidad”.
20 frases fuertes de Javier Milei en entrevista con El Observador
En forma paralela, en una extensa entrevista concedida en Madrid al periodista Fernando González del diario El Observador de España, el mandatario repasó las metas de su administración, proyectó un eventual segundo mandato en 2027 y dejó definiciones rutilantes en materia de economía, política exterior, la causa Malvinas y sus adversarios.
Reelección y el proyecto para 2027
- La economía en un eventual segundo mandato: "Prepárense porque, en seis meses, a la economía argentina no la van a reconocer”.
- El crecimiento proyectado: "Estamos pensando hacer cosas para que Argentina crezca 7% u 8% per cápita anual de taquito”.
- Argentina como potencia: "Una Argentina que en 20 años se convierta en un país desarrollado y en 30 años sea potencia mundial, y en 40 años sea la primera potencia mundial”.
- Confianza en las urnas: "Y yo confío que más de 70% de los argentinos no quieren volver al pasado”.
- Sobre Cristina Kirchner: "La justicia determinó que es una chorra y que además está inhabilitada para ejercer cargos públicos por chorra”.
- Los adversarios políticos: "Pero del otro lado tengo a los orcos que quieren romper todo”.
- El cumplimiento de promesas: "Soy el único gobierno en la historia que cumplió con todo lo que prometió”.
- Autocrítica de gestión: "Seguro que hay cosas que las podríamos haber hecho mejor o calculado mejor”.
Economía, inversiones y cuadro social
- Impacto del RIGI: “En el RIGI ya hay proyectos por 210.000 millones de dólares y hay aprobados 70.000 millones de dólares”.
- Riesgo país: “Nosotros recibimos el riesgo país en 3.000 puntos y hoy está en 650”.
- Metas de inflación: “Voy a ser el primer presidente que, en su mandato, tenga menor inflación que la que recibió”.
- La respuesta a quienes no llegan a fin de mes: “Yo no le voy a mentir a la gente, yo le digo la verdad. Si querés que te engañen, buscá al mentiroso, yo voy a seguir diciéndote la verdad”.
- Lectura sobre la pobreza: "Sí, los números siguen siendo horribles, pero la película es la mejor película de la historia”.
Cruces con Pedro Sánchez y críticas al socialismo
- Comparación con el Kirchnerismo: “Pedro Sánchez no es más que un kirchnerista con las restricciones de la Unión Europea. Y eso es malo para todos”.
- Ataque al presidente español: “De hecho, Sánchez es un ladrón, tiene cientos de causas de corrupción y está todo el día tratando de interferir en la Justicia, por justamente los problemas que tiene, los problemas que tiene con su mujer”.
- Postura frente a la prensa: “Así que lo que diga el Partido Socialista Español y lo que digan sus esclavos de los medios me tiene absolutamente sin cuidado”.
- Diagnóstico sobre Europa: “Tiene un estado del bienestar que está colapsado. Digo porque de hecho el estado de bienestar es una farsa, es una de las tantas mentiras socialistas”.
- Su postura ideológica: “Yo voy a morir con las botas puestas”.
Estrategia diplomática por las Islas Malvinas
- La vigencia del reclamo: “Mientras que no nos devuelvan las Malvinas, nosotros vamos a seguir reclamando. No lo vamos a hacer por la vía bélica”.
- Giro diplomático: “Y mientras que los otros se ponían a hacer un reclamo tipo barrabravas, de descerebrados, nosotros decidimos jugar al ajedrez. Y los estamos arrinconando todo el tiempo, y vamos a seguir así. No vamos a parar hasta que nos devuelvan las islas”.
En pocas palabras
- Javier Milei: admitió que la "foto de hoy es horrible pero la película es la mejor de la historia".
- Gestión: defendió su gestión económica, reconociendo dificultades actuales pero afirmando mejoras respecto a la situación anterior.
- Proyección: anticipó reformas más agresivas y prometió una rápida transformación económica para convertir a Argentina en potencia mundial.