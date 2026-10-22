Javier Milei: admitió que la "foto de hoy es horrible pero la película es la mejor de la historia".

En declaraciones brindadas a Radio Rivadavia en el día de su cumpleaños 56, el jefe de Estado se refirió a la situación social y económica que atraviesa el país. “Hay 42% de niños pobres, pero cuando arrancamos había 70%. Nadie niega que hay pobreza, que hay indigencia, pero son muchos menos que los que había antes. Si hoy no llegan a fin de mes, antes mucho menos”, sostuvo el mandatario.

En la misma línea, cuestionó los análisis sobre el impacto del ajuste en los ingresos familiares y volvió a cargar contra sectores del periodismo y la consultoría política: “Yo no me enojo con la consultora (que hizo el análisis sobre la gente que no llega a fin de mes), pero se trata de una frase efectista que no guarda asidero con la realidad”.