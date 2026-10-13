Celulares en las cárceles: Rus destinó $3.754 millones para inhibirlos y frenar drones

El sistema de inhibición de celulares comenzará a funcionar en principio en los penales de Almafuerte I y II.

Es que la licitación recibió una única oferta confirmada, presentada por Cytric Solutions Argentina S.R.L. La empresa mejoró su cotización de U$S2.493.450 a U$S2.485.970 y fue adjudicataria por ese último monto.

Esa empresa ya había obtenido un contrato de más de 2 millones de dólares a cambio de proveer una plataforma de georeferenciación para investigación criminal, incluyendo módulos tácticos de localización y bloqueo selectivo de señales.

Cómo es el sistema que se usará para inhibir celulares en las cárceles

La tecnología para bloquear los celulares en Almafuerte I y II se basa en el sistema Netline C-Block, desarrollado por la empresa Netlineque. Utiliza gabinetes electrónicos que emiten señales de radiofrecuencia para impedir que los celulares se comuniquen con las redes móviles dentro de las áreas cubiertas.

También puede bloquear Wi-Fi y otras tecnologías inalámbricas compatibles con la configuración instalada.

El objetivo es que los dispositivos no puedan utilizar las comunicaciones bloqueadas dentro de los sectores protegidos.

Según el informe técnico que se adosó al decreto, la propuesta contempla:

8 gabinetes de inhibición celular.

5 gabinetes de inhibición de Wi-Fi.

Instalación en los módulos penitenciarios 3 y 4 de Almafuerte I.

Un software centralizado para administrar los equipos y supervisar su funcionamiento.

El decreto también contempla un sistema antidrones para Almafuerte I y II. Por eso, es importante distinguir el alcance de cada componente: la cantidad de gabinetes celulares y Wi-Fi mencionada corresponde específicamente a los módulos 3 y 4 de Almafuerte I.

Cómo funciona la inhibición

Los gabinetes emiten señales de interferencia, es decir que esos equipos transmiten radiofrecuencias que interfieren con las bandas utilizadas por los celulares. De esa manera, buscan impedir que los teléfonos establezcan o mantengan comunicaciones dentro del área cubierta.

La cobertura se diseña para sectores determinados: la ubicación de los equipos, las frecuencias y la potencia se planifican para cubrir las zonas previstas y reducir la interferencia fuera del establecimiento. La eficacia real dependerá de la instalación y de las pruebas técnicas que se realicen.

El sistema de inhibición de celulares en las cárceles comenzará a funcionar en Almafuerte I y II.

Los operadores supervisan los equipos desde un software: la plataforma GeoDome prevista en la licitación permite visualizar el estado de los gabinetes, activar o desactivar la inhibición, regular la potencia por banda y módulo y aplicar bloqueos por zonas o sectores. También registra fallas y alertas.

La empresa fabricante presenta el C-Block como un sistema modular que puede funcionar de manera continua, con monitoreo centralizado y mantenimiento de sus componentes. Estas son características declaradas por el fabricante; no constituyen una verificación independiente del desempeño que tendrá en Mendoza.