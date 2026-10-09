Mendoza vivió un hecho inédito este viernes en el complejo penitenciario Almafuerte II, ubicado en Luján de Cuyo. El párroco portugués Guilherme Peixoto, conocido mundialmente como " Cura DJ" o padre Guilherme, llevó su propuesta musical y evangelizadora a los presos alojados en el penal de Cacheuta.
El padre Guilherme revolucionó la cárcel de Almafuerte II con un mensaje que combinó música, fe y esperanza
El reconocido padre Guilherme, famoso por relacionar la música electrónica con la religión, visitó este viernes el complejo penitenciario en Luján de Cuyo
El evento contó con una significativa concurrencia de periodistas locales y sacerdotes mendocinos, entre los que se destacaron el padre Marcelo De Benedictis, quien es capellán del Servicio Penitenciario, y el padre Marcelo Carrizo.
Música electrónica e inauguración de una capilla
La visita del padre Guilherme no solo incluyó su habitual propuesta artística, sino que también enmarcó la inauguración de una nueva capilla dentro del recinto penitenciario. Esta iniciativa busca brindar un espacio permanente de contención espiritual para las personas privadas de la libertad.
Tras la bendición del espacio, el sacerdote portugués "pinchó" música con su consola de DJ ante unos 130 jóvenes detenidos (hombres y mujeres de entre 18 y 21 años).
El show incluyó pistas electrónicas mezcladas con audios que contenían frases del papa Francisco, promoviendo un mensaje de fe, perseverancia y superación personal.
La voz del padre Marcelo Carrizo: contención y reflexión ante la juventud en el penal
Al finalizar, el padre Marcelo Carrizo brindó unas reflexivas palabras sobre lo vivido en la penitenciaría: "Lo primero que impactaba era la cantidad de chicos jóvenes. A mí, al menos, me tocó fuerte. En medio de esta tristeza que significa estar acá, pensaba que es un poquito sembrar una semillita, un poco de alegría y un poco también del mensaje del papa Francisco, los audios de él, donde decía esto de no bajar los brazos, de seguir luchando. Así que me parece que, en ese sentido, un poquito de esperanza para estos chicos que son muy jovencitos, de 18 o 20 años. A mí me compromete también a seguir estando presente y acompañarlos, justamente para evitar que lleguen acá".
Al ser consultado sobre las vías para evitar que los jóvenes ingresen al sistema penitenciario, Carrizo remarcó que "me parece que con la contención, con el cuidado y el acompañamiento de las familias, y la contención de espacios sanos. Nosotros como Iglesia, pero también desde el deporte, desde el arte, desde todo aquel espacio donde podamos estarles cerca, especialmente al lado de la familia".
La agenda del padre Guilherme en Mendoza sigue este sábado con un encuentro en Casa de Gobierno con el gobernador Alfredo Cornejo y un espectáculo en el Teatro Griego Frank Romero Day.
En pocas palabras
- El padre Guilherme revolucionó la cárcel de Almafuerte II con un show de música electrónica y mensajes del papa Francisco.
- El evento incluyó la inauguración de una capilla para la contención espiritual de los reclusos.
- Se busca brindar esperanza a los jóvenes privados de la libertad a través de la música y el acompañamiento.