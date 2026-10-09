El padre Guilherme revolucionó la cárcel de Almafuerte II con un mensaje que combinó música, fe y esperanza

Tras la bendición del espacio, el sacerdote portugués "pinchó" música con su consola de DJ ante unos 130 jóvenes detenidos (hombres y mujeres de entre 18 y 21 años).

El show incluyó pistas electrónicas mezcladas con audios que contenían frases del papa Francisco, promoviendo un mensaje de fe, perseverancia y superación personal.

Padre Guilherme en el Complejo Penitenciario Almafuerte II. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

La voz del padre Marcelo Carrizo: contención y reflexión ante la juventud en el penal

Al finalizar, el padre Marcelo Carrizo brindó unas reflexivas palabras sobre lo vivido en la penitenciaría: "Lo primero que impactaba era la cantidad de chicos jóvenes. A mí, al menos, me tocó fuerte. En medio de esta tristeza que significa estar acá, pensaba que es un poquito sembrar una semillita, un poco de alegría y un poco también del mensaje del papa Francisco, los audios de él, donde decía esto de no bajar los brazos, de seguir luchando. Así que me parece que, en ese sentido, un poquito de esperanza para estos chicos que son muy jovencitos, de 18 o 20 años. A mí me compromete también a seguir estando presente y acompañarlos, justamente para evitar que lleguen acá".

Marcelo De Benedectis y algunos de los jóvenes el Complejo Penitenciario Almafuerte II. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Al ser consultado sobre las vías para evitar que los jóvenes ingresen al sistema penitenciario, Carrizo remarcó que "me parece que con la contención, con el cuidado y el acompañamiento de las familias, y la contención de espacios sanos. Nosotros como Iglesia, pero también desde el deporte, desde el arte, desde todo aquel espacio donde podamos estarles cerca, especialmente al lado de la familia".

La agenda del padre Guilherme en Mendoza sigue este sábado con un encuentro en Casa de Gobierno con el gobernador Alfredo Cornejo y un espectáculo en el Teatro Griego Frank Romero Day.