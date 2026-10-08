Hebe Casado se emocionó hasta las lágrimas con la visita del padre Guilherme

Regalos mendocinos para el padre Guilherme: vinos y equipo de mate. Foto: Senado de Mendoza

La fe religiosa de Hebe Casado

Tras el encuentro con el portugués, Casado expresó: "Para mí, la fe y la religión han sido siempre una parte importante de mi vida, y creo profundamente en el valor que tienen para acompañarnos y guiarnos en cada etapa. Además, gracias a la iniciativa de la senadora María Pía Fanelli (libertaria) or una unanimidad se declaró de Interés de la Cámara de Senadores de Mendoza, destacando su mensaje y el trabajo que realiza para llegar especialmente a las nuevas generaciones".

El padre también habló, aunque brevemente, con la prensa y dijo que quería transmitir "un mensaje de esperanza a los jóvenes a quienes les pido que tengan coraje".

Además se refirió al uso de las redes sociales por parte de la juventud y señaló que "lo viral por lo viral mismo no sirve. Las redes deben usarse para transmitir armonía y unión. Y para eso ayuda mucho la música".

De manos de Néstor Majul y Hebe Casado, Peixoto recibió la declaración de interés de la Cámara de Senadores. Foto: Senado de Mendoza

Quién es el cura DJJ

Nacido en Guimarães (Portugal) el 31 de julio de 1974, Peixoto fue ordenado sacerdote el 11 de julio de 1999 por la Archidiócesis de Braga. Actualmente se desempeña como párroco de Amorim y Laúndos, labor que combina con sus funciones en el servicio de asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas portuguesas. Su vínculo con las bandejas de música electrónica comenzó en 2006, impulsado por la necesidad de afrontar las dificultades económicas y deudas de su comunidad vinculadas con obras parroquiales.

Su propuesta musical constituye ahora una expresión de innovación disruptiva al fusionar los ritmos del techno melódico con el Ave María y fragmentos de encíclicas pontificias, generando un canal de comunicación directo y espontáneo con el público joven. Esta iniciativa cuenta con el acompañamiento del Arzobispado de Mendoza, que respaldó la búsqueda de nuevas alternativas de entretenimiento responsable frente a la problemática de las adicciones en contextos de diversión.

La agenda del padre Guilherme en Mendoza

Este viernes estará dedicado a una visita al Complejo Penitenciario Almafuerte, en Cacheuta. Allí permanecerá por los menos 2 horas realizando actividades que incluirán charlas con los presos más jóvenes.

El sábado por la mañana visitará al gobernador Alfredo Cornejo y después, desde las 19, hará su show en el Anfiteatro Frank Romero Day.