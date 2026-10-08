La vicegobernadora Hebe Casado vivió con mucha emoción la visita del padre Guilherme al Senado de Mendoza, donde recibió la declaración de interés que dispuso la Cámara Alta para homenajear al conocido "cura Dj".
Hebe Casado se emocionó hasta las lágrimas con la visita del padre Guilherme
La vicegobernadora Hebe Casado habló con el padre Guilherme sobre la Virrgen de Fátima , nombre de una de sus hijas. El otro hijo se llama Juan Pablo
La funcionaria contó que charló con el sacerdote portugués sobre la Virgen de Fátima, que es precisamente referencia del país lusitano. Hebe recordó que su hija se llama precisamente Fátima y se emocionó más aún al narrar que Peixoto le dijo que su inspiración religiosa fue el papa Juan Pablo II y justamente el otro hijo de la vice se llama Juan Pablo.
"Hoy recibí al padre Guilherme con quien compartimos una charla muy enriquecedora sobre la importancia de acercar a los jóvenes a la Iglesia y generar espacios donde puedan encontrar contención, valores y un sentido de comunidad", dijo también Casado.
La fe religiosa de Hebe Casado
Tras el encuentro con el portugués, Casado expresó: "Para mí, la fe y la religión han sido siempre una parte importante de mi vida, y creo profundamente en el valor que tienen para acompañarnos y guiarnos en cada etapa. Además, gracias a la iniciativa de la senadora María Pía Fanelli (libertaria) or una unanimidad se declaró de Interés de la Cámara de Senadores de Mendoza, destacando su mensaje y el trabajo que realiza para llegar especialmente a las nuevas generaciones".
El padre también habló, aunque brevemente, con la prensa y dijo que quería transmitir "un mensaje de esperanza a los jóvenes a quienes les pido que tengan coraje".
Además se refirió al uso de las redes sociales por parte de la juventud y señaló que "lo viral por lo viral mismo no sirve. Las redes deben usarse para transmitir armonía y unión. Y para eso ayuda mucho la música".
Quién es el cura DJJ
Nacido en Guimarães (Portugal) el 31 de julio de 1974, Peixoto fue ordenado sacerdote el 11 de julio de 1999 por la Archidiócesis de Braga. Actualmente se desempeña como párroco de Amorim y Laúndos, labor que combina con sus funciones en el servicio de asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas portuguesas. Su vínculo con las bandejas de música electrónica comenzó en 2006, impulsado por la necesidad de afrontar las dificultades económicas y deudas de su comunidad vinculadas con obras parroquiales.
Su propuesta musical constituye ahora una expresión de innovación disruptiva al fusionar los ritmos del techno melódico con el Ave María y fragmentos de encíclicas pontificias, generando un canal de comunicación directo y espontáneo con el público joven. Esta iniciativa cuenta con el acompañamiento del Arzobispado de Mendoza, que respaldó la búsqueda de nuevas alternativas de entretenimiento responsable frente a la problemática de las adicciones en contextos de diversión.
La agenda del padre Guilherme en Mendoza
Este viernes estará dedicado a una visita al Complejo Penitenciario Almafuerte, en Cacheuta. Allí permanecerá por los menos 2 horas realizando actividades que incluirán charlas con los presos más jóvenes.
El sábado por la mañana visitará al gobernador Alfredo Cornejo y después, desde las 19, hará su show en el Anfiteatro Frank Romero Day.
En pocas palabras
- Vicegobernadora Hebe Casado: se emocionó al conversar con el padre Guilherme sobre la Virgen de Fátima, nombre de su hija, y Juan Pablo, nombre de su otro hijo, en referencia a la inspiración del sacerdote.
- Padre Guilherme: fue homenajeado en el Senado de Mendoza con una declaración de interés, destacando su labor de acercar a los jóvenes a la Iglesia y su mensaje de esperanza.
- Agenda del Cura DJ: el sacerdote portugués realiza diversas actividades en Mendoza, incluyendo visitas a instituciones y un show musical en el Anfiteatro Frank Romero Day el sábado.