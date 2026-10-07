Pocos minutos antes de las 17 el padre Guilherme pisó suelo mendocino. Sonriente y repartiendo saludos a todos los que se le acercaron el cura portugués repitió varias veces "gracias", tanto a los periodistas que lo esperaban como a muchos de los seguidores que llegaron hasta el Aeropuerto El Plumerillo.
Ya está en Mendoza el padre Guilherme y lo espera una intensa agenda hasta el sábado
El "cura DJ" brindará un show el sábado en el Teatro Griego Frank Romero Day. Para ese mismo día está previsto un encuentro con Alfredo Cornejo
Guilherme Peixoto, sacerdote desde 1999, DJ de música electrónica y capellán militar en Portugal, estará en Mendoza hasta el domingo y entre este jueves y el sábado tiene una nutrida agenda por cumplir, que tiene como principal atracción el espectáculo que ofrecerá en el Teatro Griego Frank Romero Day.
También tiene en carpeta una visita al penal Almafuerte donde dialogará con reclusos y un encuentro con el gobernador Alfredo Cornejo.
El padre Guilherme, conocido como el "cura DJ"
Tras bajar del avión, el artista religioso caminó por la zona de llegada de viajeros del Aeropuerto de El Plumerillo mostrando mucha simpatía y predispuesto a sacarse fotos incluso con niños.
No obstante, su paso por la aeroestación fue rápido, rodeado de asesores y custodios. Los periodistas presentes intentaron obtener algunas palabras, pero no fue posible. Su agente de prensa, con amabilidad, explicó que en ese lugar no formularía declaraciones.
"Gracias, gracias", se lo escuchó decir repetidas veces en perfecto castellano.
Al llegar al transporte para llevarlo al hotel en el que se hospedará, se sacó la gorra y saludó con su mano derecha.
Para este jueves se anunció que Guilherme estará en la Legislatura de Mendoza en un acto que encabezará la vicegobernadora Hebe Casado, quien le entregará la "declaración de interés provincial" de su visita.
Una agenda repleta de reuniones
Por la tarde, a las 19, ofrecerá una misa en la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en calle Roque Sáenz Peña al 400, de Ciudad, junto al padre Pablo Ricco.
Una hora después se reunirá con jóvenes universitarios, encuentro organizado por la Pastoral de la Juventud y la Pastoral Universitaria de Mendoza. Cerrará la actividad con una cena junto a sacerdotes en un restaurante de Maipú.
El viernes por la mañana visitará el penal Almafuerte. Allí dialogará con un grupo de presos e inaugurará una capilla. Hará una misa comunitaria celebrada por el capellán del penal y vocero del Arzobispado de Mendoza, Marcelo De Benedictis.
En el establecimiento penitenciaria permanecerá por los menos dos horas.
El sábado, cerca del mediodía, el cura DJ se reunirá con el gobernador Alfredo Cornejo en Casa de Gobierno. Después llegará la hora del show cuyo inicio está programado para las 19.
En pocas palabras
- Llegada a Mendoza: el padre Guilherme, conocido como "cura DJ", arribó a la provincia para cumplir una nutrida agenda de actividades.
- Agenda destacada: incluye un show en el Teatro Griego Frank Romero Day y una visita al penal Almafuerte.
- Encuentro institucional: se reunirá con el gobernador Alfredo Cornejo y participará de un acto en la Legislatura provincial.