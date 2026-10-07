Ya está en Mendoza el padre Guilherme y lo espera una intensa agenda hasta el sábado

Amplia sonrisa del padre Guilherme a su llegada a Mendoza. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

El padre Guilherme, conocido como el "cura DJ"

Tras bajar del avión, el artista religioso caminó por la zona de llegada de viajeros del Aeropuerto de El Plumerillo mostrando mucha simpatía y predispuesto a sacarse fotos incluso con niños.

No obstante, su paso por la aeroestación fue rápido, rodeado de asesores y custodios. Los periodistas presentes intentaron obtener algunas palabras, pero no fue posible. Su agente de prensa, con amabilidad, explicó que en ese lugar no formularía declaraciones.

"Gracias, gracias", se lo escuchó decir repetidas veces en perfecto castellano.

Al llegar al transporte para llevarlo al hotel en el que se hospedará, se sacó la gorra y saludó con su mano derecha.

Para este jueves se anunció que Guilherme estará en la Legislatura de Mendoza en un acto que encabezará la vicegobernadora Hebe Casado, quien le entregará la "declaración de interés provincial" de su visita.

Se lo vio muy contento a Guilherme en su arribo a Mendoza. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Una agenda repleta de reuniones

Por la tarde, a las 19, ofrecerá una misa en la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en calle Roque Sáenz Peña al 400, de Ciudad, junto al padre Pablo Ricco.

Una hora después se reunirá con jóvenes universitarios, encuentro organizado por la Pastoral de la Juventud y la Pastoral Universitaria de Mendoza. Cerrará la actividad con una cena junto a sacerdotes en un restaurante de Maipú.

El viernes por la mañana visitará el penal Almafuerte. Allí dialogará con un grupo de presos e inaugurará una capilla. Hará una misa comunitaria celebrada por el capellán del penal y vocero del Arzobispado de Mendoza, Marcelo De Benedictis.

En el establecimiento penitenciaria permanecerá por los menos dos horas.

El sábado, cerca del mediodía, el cura DJ se reunirá con el gobernador Alfredo Cornejo en Casa de Gobierno. Después llegará la hora del show cuyo inicio está programado para las 19.