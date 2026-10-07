Guilherme Peixoto es un sacerdote portugués que logró convertir una actividad pensada inicialmente para ayudar a su parroquia en una particular forma de evangelización. Es cura desde 1999, DJ de música electrónica y, además, tiene rango de teniente coronel del Ejército de Portugal. Y este miércoles llega a Mendoza.
Quién es el padre Guilherme, el cura DJ que hará bailar a Mendoza es también teniente coronel del Ejército
Guilherme Peixoto es sacerdote desde 1999, DJ de música electrónica y capellán militar. Su historia arrancó con una deuda parroquial y llegó a escenarios internacionales
Nacido el 31 de julio de 1974 en Guimarães, Peixoto fue ordenado cura el 11 de julio de 1999 por la Archidiócesis de Braga. Actualmente es párroco de Amorim y Laúndos, mientras mantiene sus funciones dentro del servicio de asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas portuguesas.
Su historia con las bandejas de música tecno comenzó en 2006, cuando estaba al frente de una comunidad con dificultades económicas y deudas vinculadas a obras parroquiales.
Por qué el padre Guilherme se convirtió en DJ: en Mendoza tocará ante una multitud
La idea inicial fue organizar actividades para recaudar fondos. Entre ellas había encuentros con karaoke, pero el sacerdote contó que los asistentes pedían principalmente canciones románticas y la propuesta no funcionaba como esperaba. Entonces empezó a poner otros estilos musicales durante los intervalos.
Con el tiempo aprendió a utilizar programas y equipos de DJ, compró una consola y realizó formación específica. Su repertorio fue incorporando dance, progressive, afrobeat y, especialmente, techno melódico.
Para Peixoto, la música también se convirtió en una vía para acercarse a personas que habitualmente están alejadas de la Iglesia. En una entrevista explicó que ser DJ le permite llegar “donde generalmente la Iglesia no entra y no está”.
La propia Archidiócesis de Braga lo identifica como teniente coronel del Servicio de Asistencia Religiosa del Ejército, dentro de la Diócesis de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Como capellán militar participó en misiones portuguesas en Afganistán y Kosovo. En Afganistán estuvo seis meses durante 2010, mientras que en Kosovo cumplió otra misión de seis meses en 2012.
Su perfil llegó a una dimensión internacional durante la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023. En la mañana del último día, el propio sitio oficial del evento destacó que el padre Guilherme fue quien puso a bailar a los jóvenes antes de la misa de envío presidida por el papa Francisco.
En abril de 2026, además, llevó su particular combinación de techno, mensajes religiosos y homenaje a Francisco a Plaza de Mayo, ante más de 120.000 personas, con la participación del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.
¿Y cómo reaccionó el Vaticano ante sus eventos artísticos por el mundo? La reacción de la Santa Sede ante el ministerio musical del Padre Guilherme Peixoto pasó de la sorpresa inicial a un "respaldo institucional absoluto y entusiasta", convirtiéndolo en un emblema oficial de la Iglesia para acercarse a las nuevas generaciones.
En Mendoza, el Padre Guilherme tocará en el teatro griego Frank Romero Day ante miles de personas. Será el sábado 10 de las 19, en el marco de una visita que incluirá diversos eventos en la provincia. Antes visitará el Penal Almafuerte para inaugurar una capilla.
En pocas palabras
- Padre Guilherme: es un sacerdote portugués, DJ de música electrónica y teniente coronel del Ejército.
- Origen de su carrera como DJ: comenzó en 2006 para ayudar a su parroquia con deudas, evolucionando hacia la evangelización a través de la música.
- Relevancia internacional: se destacó en la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023 y actuó en Plaza de Mayo ante más de 120.000 personas.