Padre Guilherme en Mendoza: arranca la última preventa

Entre las acciones más destacadas de su recorrido por la provincia, el sacerdote visitará el Penal de Almafuerte, donde llevará a cabo dos actividades centrales:

Inauguración de una capilla: un nuevo espacio destinado a la contención y el acompañamiento espiritual de la comunidad penitenciaria.

un nuevo espacio destinado a la contención y el acompañamiento espiritual de la comunidad penitenciaria. Charla motivacional: una jornada de diálogo e inspiración dirigida a los internos, enfocada en la superación personal, los valores de la convivencia y el poder transformador de la fe y el arte.

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Un fenómeno global

Reconocido internacionalmente tras su impactante presentación ante más de 1,5 millones de personas en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, el Padre Guilherme ha llevado su propuesta por distintos escenarios del mundo, combinando beats de música techno con mensajes de paz, tolerancia y fraternidad.

Las últimas entradas disponibles para su presentación en el Teatro Griego Frank Romero Day ya se encuentran a la venta a un valor único de $40.000 hasta agotar stock.

Artistas locales en la presentación de Padre Guilherme