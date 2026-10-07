La expectativa por el desembarco de Padre Guilherme Peixoto, el sacerdote portugués que revolucionó la música electrónica a nivel global, no para de crecer en la región. Tras agotar las dos primeras etapas de venta, la organización confirmó el inicio de la última preventa de entradas a un precio único de $40.000.
Padre Guilherme en Mendoza: arranca la última preventa
El célebre sacerdote portugués y DJ de música electrónica se presentará en el Teatro Griego Frank Romero Day. Antes de su show, visitará el Penal de Almafuerte para inaugurar una capilla y brindar una charla motivacional.
El icónico Teatro Griego Frank Romero Day se prepara para vivir una noche inédita el próximo sábado 10 de octubre a las 20, donde la música, el mensaje de unión y la cultura electrónica convergerán en un marco majestuoso.
Padre Guilherme, llegada a Mendoza y agenda social
El "Padre DJ" aterriza este miércoles en la provincia para iniciar una agenda con un profundo sentido social e institucional antes de su esperado show.
Entre las acciones más destacadas de su recorrido por la provincia, el sacerdote visitará el Penal de Almafuerte, donde llevará a cabo dos actividades centrales:
- Inauguración de una capilla: un nuevo espacio destinado a la contención y el acompañamiento espiritual de la comunidad penitenciaria.
- Charla motivacional: una jornada de diálogo e inspiración dirigida a los internos, enfocada en la superación personal, los valores de la convivencia y el poder transformador de la fe y el arte.
Un fenómeno global
Reconocido internacionalmente tras su impactante presentación ante más de 1,5 millones de personas en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, el Padre Guilherme ha llevado su propuesta por distintos escenarios del mundo, combinando beats de música techno con mensajes de paz, tolerancia y fraternidad.
Las últimas entradas disponibles para su presentación en el Teatro Griego Frank Romero Day ya se encuentran a la venta a un valor único de $40.000 hasta agotar stock.
Artistas locales en la presentación de Padre Guilherme
En pocas palabras
- Padre Guilherme Peixoto: El sacerdote y DJ portugués llega a Mendoza para una presentación.
- Agenda Social: Inaugurará una capilla y dará una charla motivacional en el Penal de Almafuerte.
- Última Preventa: Entradas para su show en el Teatro Griego Frank Romero Day a $40.000.