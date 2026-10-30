Victoria Montenegro, referente de Kicillof, en Mendoza: "Comprometida para cambiar el rumbo del país"

La agenda de Montenegro combina así Derechos Humanos, memoria e identidad con construcción política.

Por esto, la visita incluye encuentros con organizaciones sociales, referentes de derechos humanos y militantes del espacio MDF. Este sábado, la agenda continúa en Lavalle, donde Montenegro presenta su libro junto a Nélida Rojas, presidenta del Frente Grande de Mendoza, y participa de un encuentro con la militancia.

"Hasta ser Victoria", la historia de una identidad recuperada

El libro en el que Victoria Montenegro, la referente del Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof, cuenta cómo recuperó su identidad como hija de desaparecidos. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

El libro Hasta ser Victoria reconstruye en primera persona la historia de Montenegro, desde su secuestro durante la última dictadura militar hasta el proceso que le permitió recuperar su identidad. Nacida el 31 de enero de 1976 en el barrio porteño de Flores, tenía apenas 13 días cuando fue secuestrada junto a sus padres, Hilda Ramona Argentina Torres y Roque Orlando Montenegro, durante un operativo represivo en William Morris, provincia de Buenos Aires.

En 2001, a los 25 años, pudo conocer su verdadera identidad gracias al trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo. Desde entonces, se convirtió en una referente de la lucha por los derechos humanos y declaró como testigo en la causa por el plan sistemático de apropiación de bebés durante la dictadura.

La dirigente política Victoria Montenegro, que integra el espacio de Axel Kicillof "Derecho al Futuro", aseguró que está comprometida para que el país cambie de rumbo en el 2027. Gentileza UNCuyo

Cuando yo volví a nacer, cuando yo pude ser Victoria, tenía veinticinco años. Ya era mayor que mi mamá y mi papá. Es muy difícil ser hija de personas que toda la vida van a ser más chicas que vos Cuando yo volví a nacer, cuando yo pude ser Victoria, tenía veinticinco años. Ya era mayor que mi mamá y mi papá. Es muy difícil ser hija de personas que toda la vida van a ser más chicas que vos

reflexiona en una de las frases que sintetizan la dimensión personal de su historia.

Montenegro agradeció la invitación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo y dijo que su objetivo como referente del espacio de Kicillof tiene que ver con que Argentina vuelva a ser un ejemplo a nivel mundial sobre Derechos Humanos.

Me voy a reunir con compañeros y compañeras que apoyan a Axel Kicillof en carrera al 2027. Estoy comprometida para cambiar el rumbo de la Argentina y dejar atrás un tiempo de tanta violencia y oscuridad para nuestro pueblo Me voy a reunir con compañeros y compañeras que apoyan a Axel Kicillof en carrera al 2027. Estoy comprometida para cambiar el rumbo de la Argentina y dejar atrás un tiempo de tanta violencia y oscuridad para nuestro pueblo

La presentación se realizó este viernes en la Biblioteca Dr. Orlando Molina Cabrera. La actividad incluyó un conversatorio con Mercedes Molina Galarza, docente y egresada de esa casa de estudios e integrante de la Comisión de Pedagogía de la Memoria del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos de Mendoza.

Un encuentro por la Memoria y los Derechos Humanos

La agenda de Montenegro también contempla su participación en el tercer encuentro del ciclo Reflexiones a 50 años del Golpe. Rupturas y continuidades, organizado por la FUPE y el Nodo por la Identidad Mendoza en el Espacio para la Memoria ex D2.

La actividad propone debatir sobre las políticas de memoria, la reparación y la recuperación de la identidad. Montenegro comparte el panel con Claudia Domínguez Castro, nieta restituida y referente del Nodo por la Identidad, y Sacha Kun Sabó, rector de la FUPE.

Victoria Montenegro fue invitada por la facultad de Ciencias Políticas de la UNCuyo para presentar el libro "Hasta ser Victoria", en el que cuenta cómo fue la recuperación de su identidad. Gentileza UNCuyo

El armado de Kicillof en Mendoza

La visita también tiene una dimensión política. Montenegro es una de las referentes nacionales del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que lidera Axel Kicillof y que busca ampliar su presencia territorial de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Durante su recorrida por distintas provincias, se reúne con dirigentes del peronismo, organizaciones sociales y agrupaciones de Derechos Humanos. La semana pasada estuvo en Misiones y anteriormente visitó San Juan y San Luis, entre otros distritos, como parte de la estrategia de expansión federal del espacio.

En Mendoza, el recorrido incluye reuniones y actividades con quienes trabajan para consolidar el MDF en la provincia, en un escenario en el que el kirchnerismo y los distintos sectores del peronismo buscan definir su posicionamiento frente al gobierno de Javier Milei.

La presentación del libro, también en Lavalle

El libro de Victoria Montenegro llegará este sábado a Lavalle. Gentileza UNCuyo

Este sábado 31 de octubre, Montenegro continúa su agenda en Lavalle.

La actividad se desarrolla en el salón Sebastián Moro del barrio Túpac Amaru, en Villa Tulumaya, donde presenta "Hasta ser Victoria" junto a Nélida Rojas.

Después de la presentación, la referente encabeza un encuentro con la militancia del Movimiento Derecho al Futuro.

Así, su paso por Mendoza llevará adelante también un trabajo territorial de un espacio político que busca proyectarse a nivel nacional.