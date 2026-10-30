Victoria Montenegro llegó a Mendoza este viernes a presentar su libro "Hasta ser Victoria" en la UNCuyo. Pero decir esto de la visita de Montenegro a la provincia sería quedarse muy cortos. Es que la exlegisladora porteña y referente de Derechos Humanos está impulsando en el país la candidatura de Axel Kicillof.
Victoria Montenegro, referente de Kicillof, en Mendoza: "Comprometida para cambiar el rumbo del país"
La exlegisladora porteña vino a presentar su libro "Hasta ser Victoria" en la UNCuyo. Irá al ex D2 y se reunirá con militantes en Lavalle
Entonces, en cada provincia que visita presentando el libro que cuenta cómo recuperó su identidad siendo hija de desaparecidos, también tiene reuniones políticas para reforzar el movimiento Derecho al Futuro. Esto es lo que hará en Mendoza.
Durante su estadía en la provincia, Montenegro aseguró que está comprometida para cambiar el rumbo del país, de cara al 2027, para dejar atrás estos años de oscuridad y violencia en el país.
La agenda de Montenegro combina así Derechos Humanos, memoria e identidad con construcción política.
Por esto, la visita incluye encuentros con organizaciones sociales, referentes de derechos humanos y militantes del espacio MDF. Este sábado, la agenda continúa en Lavalle, donde Montenegro presenta su libro junto a Nélida Rojas, presidenta del Frente Grande de Mendoza, y participa de un encuentro con la militancia.
"Hasta ser Victoria", la historia de una identidad recuperada
El libro Hasta ser Victoria reconstruye en primera persona la historia de Montenegro, desde su secuestro durante la última dictadura militar hasta el proceso que le permitió recuperar su identidad. Nacida el 31 de enero de 1976 en el barrio porteño de Flores, tenía apenas 13 días cuando fue secuestrada junto a sus padres, Hilda Ramona Argentina Torres y Roque Orlando Montenegro, durante un operativo represivo en William Morris, provincia de Buenos Aires.
En 2001, a los 25 años, pudo conocer su verdadera identidad gracias al trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo. Desde entonces, se convirtió en una referente de la lucha por los derechos humanos y declaró como testigo en la causa por el plan sistemático de apropiación de bebés durante la dictadura.
reflexiona en una de las frases que sintetizan la dimensión personal de su historia.
Montenegro agradeció la invitación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo y dijo que su objetivo como referente del espacio de Kicillof tiene que ver con que Argentina vuelva a ser un ejemplo a nivel mundial sobre Derechos Humanos.
La presentación se realizó este viernes en la Biblioteca Dr. Orlando Molina Cabrera. La actividad incluyó un conversatorio con Mercedes Molina Galarza, docente y egresada de esa casa de estudios e integrante de la Comisión de Pedagogía de la Memoria del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos de Mendoza.
Un encuentro por la Memoria y los Derechos Humanos
La agenda de Montenegro también contempla su participación en el tercer encuentro del ciclo Reflexiones a 50 años del Golpe. Rupturas y continuidades, organizado por la FUPE y el Nodo por la Identidad Mendoza en el Espacio para la Memoria ex D2.
La actividad propone debatir sobre las políticas de memoria, la reparación y la recuperación de la identidad. Montenegro comparte el panel con Claudia Domínguez Castro, nieta restituida y referente del Nodo por la Identidad, y Sacha Kun Sabó, rector de la FUPE.
El armado de Kicillof en Mendoza
La visita también tiene una dimensión política. Montenegro es una de las referentes nacionales del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que lidera Axel Kicillof y que busca ampliar su presencia territorial de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
Durante su recorrida por distintas provincias, se reúne con dirigentes del peronismo, organizaciones sociales y agrupaciones de Derechos Humanos. La semana pasada estuvo en Misiones y anteriormente visitó San Juan y San Luis, entre otros distritos, como parte de la estrategia de expansión federal del espacio.
En Mendoza, el recorrido incluye reuniones y actividades con quienes trabajan para consolidar el MDF en la provincia, en un escenario en el que el kirchnerismo y los distintos sectores del peronismo buscan definir su posicionamiento frente al gobierno de Javier Milei.
La presentación del libro, también en Lavalle
Este sábado 31 de octubre, Montenegro continúa su agenda en Lavalle.
La actividad se desarrolla en el salón Sebastián Moro del barrio Túpac Amaru, en Villa Tulumaya, donde presenta "Hasta ser Victoria" junto a Nélida Rojas.
Después de la presentación, la referente encabeza un encuentro con la militancia del Movimiento Derecho al Futuro.
Así, su paso por Mendoza llevará adelante también un trabajo territorial de un espacio político que busca proyectarse a nivel nacional.
En pocas palabras
- Victoria Montenegro: presentó su libro "Hasta ser Victoria" en la UNCuyo y participará en el ex D2 y Lavalle.
- Agenda Doble: la visita combina la presentación de su historia de identidad recuperada con el armado político del espacio "Derecho al Futuro".
- Foco Político: la actividad busca reforzar la candidatura de Axel Kicillof en Mendoza de cara a futuras elecciones.