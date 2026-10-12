El Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) confirmó que este miércoles 14 comienza el tratamiento aéreo sobre 90.000 hectáreas de viñedos, parte del control de la 1era generación de Lobesia Botrana, o polilla de la vid.
Lobesia Botrana: Iscamen comienza con pulverizaciones aéreas sobre 90 mil hectáreas de viñedos
Corresponden a 9 mil productores del Oasis Norte y Este. En el tratamiento Iscamen usará aviones y drones para controlar la 1era generación de la polilla de la vid
La medida integra la tercera etapa del Operativo Lobesia 2026/27, un plan integral financiado por la Provincia que brinda asistencia técnica y operativa a más de 9.000 productores vitivinícolas de Mendoza.
En esta fase, según Iscamen, se intervendrá un área bastante amplia que abarca los oasis Norte y Este de la provincia. Las tareas contemplan dos aplicaciones aéreas consecutivas con el uso de aviones y drones equipados con ese fin.
Más allá de las fincas productivas "los técnicos priorizarán aquellas fincas que se encuentren abandonadas o representen un riesgo fitosanitario elevado" dado que las plantas son los hospederos de la plaga.
Acciones de los productores para combatir la polilla de la vid
Asimismo, el programa busca complementar el trabajo de control que los productores realizan en sus parcelas (intrafinca). Y excluye intervenciones en áreas urbanas y periurbanas.
En este marco, Iscamen, que había dado el puntapié inicial con la licitación de insecticidas y difusores de feromona el 21 de agosto, volvió a insistir en la importancia de las recomendaciones del alerta fitosanitario:
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Inicio de aplicaciones: comenzar cuando los racimos florales alcancen entre 5 y 7 centímetros de longitud.
Período de protección: mantener la cobertura sanitaria de las vides durante un mínimo de 30 días consecutivos.
En cuanto a los productos utilizados en los tratamientos aéreos, todos están registrados y autorizados por Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). Son insecticidas que pertenecen a la categoría toxicológica IV (banda verde), y garantizan los más altos estándares de seguridad para las personas y el entorno.
Cronograma detallado por zonas
El cronograma de vuelos de aplicación está estipulado en etapas progresivas, aunque sujeto a eventuales modificaciones por factores meteorológicos o de logística operativa:
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Días 1 y 2: Lavalle (El Plumero, El Carmen, Gustavo André, La Asunción, Paramillo y Costa de Araujo) y San Martín (Nueva California).
Días 3 y 4: San Martín (El Central, El Divisadero, Tres Porteñas y Chapanay).
Días 5 y 6: San Martín(Montecaseros, Chapanay, Alto Salvador, El Ramblón, Alto Verde, El Espino, Buen Orden, Chivilcoy, Las Chimbas y Palmira) y Santa Rosa (12 de Octubre).
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Días 7 y 8: Junín (Algarrobo Grande, Alto Verde, Junín, Phillips y Los Barriales); San Martín (El Ramblón); Santa Rosa (12 de Octubre); Rivadavia (La Central y Santa María de Oro), y Luján de Cuyo(El Carrizal y Barrancas).
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Días 9 y 10: San Martín (Palmira); Junín (Los Barriales, La Colonia, Junín, Rodríguez Peña y Medrano); Rivadavia (Reducción, Andrade, La Libertad, Los Campamentos, El Mirador y La Central), y Santa Rosa (Santa Rosa y Las Catitas).
Incorporación de drones
Como novedad estratégica para optimizar la llegada del tratamiento a zonas complejas, al menos 10% de pulverizaciones se hará con el uso de drones agrícolas.
En concreto, representan una superficie de 10.000 hectáreas ubicadas en parcelas de viñas de Santa Rosa, Rivadavia, San Martín, La Paz, Junín, Maipú y Luján, cuyas características topográficas o densidad operativa dificultan la tarea de aviones.
Los drones sobrevolarán zonas específicas como La Dormida, Las Catitas, 12 de Octubre, Montecaseros, Buen Orden, Palmira, San Martín, Rivadavia, Mundo Nuevo, Alto Verde, La Libertad, Medrano, Los Barriales, Los Árboles, La Reducción, La Central, Santa María de Oro, Andrade, Barrancas, Fray Luis Beltrán y Ugarteche.
Según la dinámica y presencia de la plaga, las áreas tratadas se repasarán o volverán a pulverizar con el mismo criterio. Por eso, el operativo podría prolongarse otros 10 días hasta completar la cobertura total de las hectáreas asignadas.
En pocas palabras
- Pulverizaciones aéreas: el Iscamen inicia tratamientos contra la polilla de la vid en 90 mil hectáreas de viñedos.
- Tecnología y seguridad: se usarán drones en 10 mil hectáreas, con insumos de baja toxicidad y controlados.
- Operativo 2026/27: el plan integral busca asistir a más de 9.000 productores vitivinícolas mendocinos.