Lobesia Botrana: Iscamen comienza con pulverizaciones aéreas sobre 90 mil hectáreas de viñedos

Más allá de las fincas productivas "los técnicos priorizarán aquellas fincas que se encuentren abandonadas o representen un riesgo fitosanitario elevado" dado que las plantas son los hospederos de la plaga.

Para que el tratamiento contra la Lobesia sea más efectivo, Iscamen recordó la importancia del trabajo intrafinca de los productores, cuando los brotes de la vid alcancen los 7 cm. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Acciones de los productores para combatir la polilla de la vid

Asimismo, el programa busca complementar el trabajo de control que los productores realizan en sus parcelas (intrafinca). Y excluye intervenciones en áreas urbanas y periurbanas.

En este marco, Iscamen, que había dado el puntapié inicial con la licitación de insecticidas y difusores de feromona el 21 de agosto, volvió a insistir en la importancia de las recomendaciones del alerta fitosanitario:

Inicio de aplicaciones: comenzar cuando los racimos florales alcancen entre 5 y 7 centímetros de longitud.

Período de protección: mantener la cobertura sanitaria de las vides durante un mínimo de 30 días consecutivos.

En cuanto a los productos utilizados en los tratamientos aéreos, todos están registrados y autorizados por Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). Son insecticidas que pertenecen a la categoría toxicológica IV (banda verde), y garantizan los más altos estándares de seguridad para las personas y el entorno.

Las pulverizaciones aéreas para controlar la primera generación de la polilla de la vid comienzan este miércoles 14 en Lavalle y se prevé que finalicen 10 días después en San Martín. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Cronograma detallado por zonas

El cronograma de vuelos de aplicación está estipulado en etapas progresivas, aunque sujeto a eventuales modificaciones por factores meteorológicos o de logística operativa:

Días 1 y 2: Lavalle (El Plumero, El Carmen, Gustavo André, La Asunción, Paramillo y Costa de Araujo) y San Martín (Nueva California).

Días 3 y 4: San Martín (El Central, El Divisadero, Tres Porteñas y Chapanay).

Días 5 y 6: San Martín (Montecaseros, Chapanay, Alto Salvador, El Ramblón, Alto Verde, El Espino, Buen Orden, Chivilcoy, Las Chimbas y Palmira) y Santa Rosa (12 de Octubre).

Días 7 y 8: Junín (Algarrobo Grande, Alto Verde, Junín, Phillips y Los Barriales); San Martín (El Ramblón); Santa Rosa (12 de Octubre); Rivadavia (La Central y Santa María de Oro), y Luján de Cuyo (El Carrizal y Barrancas).

Días 9 y 10: San Martín (Palmira); Junín (Los Barriales, La Colonia, Junín, Rodríguez Peña y Medrano); Rivadavia (Reducción, Andrade, La Libertad, Los Campamentos, El Mirador y La Central), y Santa Rosa (Santa Rosa y Las Catitas).

Incorporación de drones

Como novedad estratégica para optimizar la llegada del tratamiento a zonas complejas, al menos 10% de pulverizaciones se hará con el uso de drones agrícolas.

En concreto, representan una superficie de 10.000 hectáreas ubicadas en parcelas de viñas de Santa Rosa, Rivadavia, San Martín, La Paz, Junín, Maipú y Luján, cuyas características topográficas o densidad operativa dificultan la tarea de aviones.

Los drones sobrevolarán zonas específicas como La Dormida, Las Catitas, 12 de Octubre, Montecaseros, Buen Orden, Palmira, San Martín, Rivadavia, Mundo Nuevo, Alto Verde, La Libertad, Medrano, Los Barriales, Los Árboles, La Reducción, La Central, Santa María de Oro, Andrade, Barrancas, Fray Luis Beltrán y Ugarteche.

Según la dinámica y presencia de la plaga, las áreas tratadas se repasarán o volverán a pulverizar con el mismo criterio. Por eso, el operativo podría prolongarse otros 10 días hasta completar la cobertura total de las hectáreas asignadas.