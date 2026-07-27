Cornejo se reunió con el embajador de Chile y aseveró: "La integración no debe ser solo un discurso"

Del encuentro en Casa de Gobierno participaron también el cónsul de Chile en Mendoza, David Quiroga Hinojosa y el subsecretario de Relaciones Institucionales, José María Videla Sanz. Foto: Gobierno de Mendoza

Pasos fronterizos e infraestructura vial

Uno de los puntos centrales fue la situación de los pasos cordilleranos, particularmente el Sistema Integrado Cristo Redentor. El embajador Uriarte Herrera remarcó la importancia de fortalecer la inversión para optimizar la gestión en este cruce estratégico, coincidiendo además en explorar esquemas de concesión privada para garantizar el despeje continuo de nieve.

Cornejo recordó que la Provincia mantiene participación activa en las decisiones sobre los pasos Libertadores y Pehuenche e informó que el Gobierno nacional adjudicará esta semana el mantenimiento de la Ruta Nacional 7 por un período de 20 años, proceso en el que participan dos empresas mendocinas entre las seis postulantes.

Intercambio de obsequios entre el gobernador Alfredo Cornejo y el embajador chileno en Argentina Gonzalo Uriarte Herrera. Foto: Gobierno de Mendoza

Conectividad, energía y minería

Las autoridades acordaron potenciar las rutas aéreas impulsando a las aerolíneas de bajo costo y avanzando en acuerdos que incluyan conectividad digital y beneficios de roaming.

En materia energética y minera, se destacó la complementariedad entre ambos países: Argentina con disponibilidad de gas y Chile con oferta eléctrica en el norte. Cornejo propuso aprovechar los encuentros del sector previstos para noviembre para avanzar hacia un acuerdo binacional, a la par de profundizar la agenda minera junto con Antofagasta y la Quinta Región.

"Nos reunimos con el embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, con quien analizamos oportunidades para mejorar la conectividad, fortalecer la integración energética y avanzar en minería y turismo. Estamos convencidos de que debemos profundizar la agenda común que tenemos Mendoza y Chile. La integración no debe ser solo un discurso, necesita obras, inversión y decisiones concretas. Queremos trabajar juntos para que estemos cada vez más conectados y podamos aprovechar mejor las oportunidades que ofrece nuestra región.

Durante el encuentro en la Casa de Gobierno, Cornejo y Gonzalo Uriarte Herrera coincidieron en la necesidad de profundizar la cooperación bilateral y avanzar en proyectos conjuntos que potencien el desarrollo de ambos países.