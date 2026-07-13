De qué murió Sam Neill, el recordado protagonista de Jurassic Park

Para combatir la enfermedad, el actor se sometió a un año de intensas sesiones de quimioterapia. Si bien el cáncer logró entrar en remisión, Neill debió continuar de por vida con un tratamiento de quimioterapia mensual gracias a un convenio experimental con una farmacéutica.

Su verdadero nombre era Nigel John Dermot Neill y había nacido en Omagh, Irlanda del Norte, en 1947. Cuando tenía 7 años, se trasladó con su familia a Nueva Zelanda.

Su carrera profesional, que abarcó más de cinco décadas y 150 créditos, despegó internacionalmente con la aclamada película Sleeping Dogs (1977).

Sin embargo, su consagración absoluta en Hollywood llegó en 1993, cuando protagonizó dos de los títulos más importantes de la década: The Piano, dirigida por Jane Campion, y la taquillera Jurassic Park, dirigida por Steven Spielberg. Su icónica interpretación del Dr. Alan Grant lo convirtió en un referente indiscutible de la cultura pop global.

Hoy, el cine despide a una de sus figuras más carismáticas, cuyo legado en la pantalla grande será imborrable.

Además no podemos no recordar su implacable actuación como el mayor Chester Campbell en la popular serie británica Peaky Blinders. También apareció en producciones como The Tudors y The Twelve.