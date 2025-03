Oso.jpg Tom Nickels alcanzó a capturar esta hermosa foto.

El oso nos ignoraba por completo, revelando una alegría sorprendente. El comportamiento me recordó a un golden retriever enérgico y juguetón buscando un palo

Comportamiento - Invertebrados

Esta imagen es el ejemplo perfecto de que vale la pena esperar para dar con la fotografía perfecta. Niki Colemont estaba fotografiando a otro sujeto en el jardín en Bélgica cuando, por el rabillo del ojo, vio una mosca ladrona (Asilidae). En esa misma zona, una araña acechaba: "¿Qué pasaría si la araña atrapara a la mosca en su telaraña?", pensó.

Niki Colemont.jpg La impactante fotografía de Niki Colemont sorprendió a todos.

"Intrigado, decidí quedarme a mirar. Durante los siguientes 30 minutos, observé el drama silencioso de la naturaleza. Finalmente, la araña hizo su movimiento y capturé el momento", contó a la organización.

Personas y naturaleza

Entre las fotografías se destacó por un doble sentido: es muy bella, pero en sus atributos estéticos da a conocer una problemática y un drama ecológico. El artista quien logró captar este momento es Robert Middleton, del Reino Unido, quien explicó: "Esta fotografía capta a unos pescadores capturando anchoas frente a la costa de Phu Yen, en Vietnam".

Pesca de anchoas.jpg El autor pudo captar una sorprenden imagen que evidencia una denuncia.

En medio de esta tranquila belleza, existe un drama ecológico. El problema de la sobrepesca, incluso a esta escala aparentemente pequeña, se cierne sobre el delicado equilibrio de los ecosistemas marinos

"Esta escena nos recuerda nuestra interconexión con la naturaleza y nuestra responsabilidad de actuar como guardianes de la Tierra", reflexionó Middleton.

Plantas y hongos

Marcio Esteves Cabral, nacido en Brasil, expresó: "Cuando la luz del amanecer adorna las mesetas de Veadeiros, un impresionante campo de Paepalanthus refleja los rayos del sol, creando un espectáculo de luminiscencia vegetal. Capté la armonía entre el cielo y estas plantas únicas a contraluz".

Plantas y hongos.jpg

El autor también puso en denunció: "Estas raras flores forman parte del bioma del Cerrado (Amazonía), en peligro de deforestación".

Premio doble: "arte en naturaleza y "World Nature Photographer of the Year"

Marusa Puhek, de Eslovenia, se alzó con dos premios del concurso con una misma fotografía: por un lado, el de la categoría "arte en la naturaleza" y, por el otro, el gran reconocimiento de que su trabajo fue seleccionada y distingida por el "Gran Premio de Fotografía Mundial de Naturaleza del Año".

Maruša Puhek.jpg Ganadora por partida doble.

Ella misma le relató a los organizadores lo sucedido: "Esta foto formaba parte de mi proyecto 366, en el que capturaba una imagen cada día y llevaba la cámara a todas partes. Era un día de nieve y sólo llevaba conmigo un objetivo gran angular cuando divisé dos ciervos corriendo por un viñedo nevado. Hice unas cuantas fotos, frustrada por no llevar conmigo un teleobjetivo".

Sólo más tarde, durante la edición, me di cuenta de la suerte que había tenido: la escena no estaba demasiado ampliada, lo que permitía que el entorno nevado siguiera siendo una parte esencial de la composición

Para conocer la lista entera de las fotografías premiadas puedes visitar el siguiente enlace: Los ganadores del 2025.