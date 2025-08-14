Abrigate de manera adecuada para evitar enfermarte con el frío

Abrigate de manera adecuada para evitar enfermarte con el frío

Se acerca el final del invierno y cada vez menos provincias se encuentran en alerta por la llegada de temperaturas muy bajas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por temperaturas extremadamente bajas a solo dos provincias este jueves 14 de agosto.

Alerta por temperaturas muy bajas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de temperaturas extremadamente bajas a las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos. Se esperan mínimas de hasta 1 °C y máximas de hasta 15 °C en ambas provincias.

A nivel global, existen evidencias contundentes de los riesgos a la salud debido a la exposición prolongada a temperaturas muy elevadas o muy bajas. El SAT-Temperaturas Extremas es una herramienta que anticipa a la población acerca de situaciones meteorológicas extremas de temperaturas y sus posibles efectos en la salud y mortalidad.

mapa_temp_extremas (12)
Estas son las áreas afectadas el día de hoy

Estas son las áreas afectadas el día de hoy

El objetivo es que tanto la población como los organismos de salud, protección civil, emergencias y gestión del riesgo de desastre puedan tomar las medidas de prevención, mitigación y de respuesta adecuadas a cada nivel de alerta.

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.

Medidas de protección

El SMN emitió un alerta por la llegada de temperaturas extremadamente frías. Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud.

Reseñamos a continuación algunas de ellas y sugerimos remitirse a la información oficial.

frio hombre.webp
Toma las medidas necesarias para cuidarte este jueves

Toma las medidas necesarias para cuidarte este jueves

  • Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.
  • Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
  • Mantener la casa calefaccionada de forma segura.
  • Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.
  • Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.
  • En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.
  • De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.
  • No fumar en ambientes cerrados.
  • Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.

Temas relacionados:

Te puede interesar