Biotecnología y nanotecnología: Nación abrió la inscripción para beneficios fiscales

La postulación se realiza de forma digital a través de la plataforma oficial, donde los aspirantes pueden consultar el instructivo formal de carga. El seguimiento de los trámites estará bajo la órbita de las autoridades competentes, quienes analizarán el cumplimiento de los requisitos científicos exigidos por el marco legal para este sector de la biotecnología.

Las firmas obtienen así un margen de sustentabilidad económica superior al momento de encarar el desarrollo de nuevas patentes o soluciones industriales de alta complejidad.

Inversiones y rubros de la nanotecnología

El esquema de incentivos económicos abarca a todas aquellas inversiones que hayan sido ejecutadas o se ejecuten entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2026. La intención de la norma es dar cobertura previsible al año fiscal completo para las firmas que invierten en conocimiento aplicado y desarrollo científico.

Los rubros elegibles dentro de la convocatoria contemplan los trabajos de investigación y desarrollo, la producción de bienes o servicios y las mejoras sustanciales de procesos. Las aplicaciones tecnológicas basadas en biología molecular, ingeniería genética o la manipulación de materiales formarán parte del núcleo de la asistencia en nanotecnología.

El texto de la Resolución 138/2026 aclara que estas disciplinas resultan actividades clave para consolidar la estructura productiva de la economía local. El propósito oficial radica en trasladar las investigaciones del sistema científico hacia el entorno corporativo real para generar valor agregado de exportación tecnológica en todo el país.

Incentivos impositivos en biotecnología

Los beneficios principales para los proyectos aprobados consisten en dos herramientas clave de alivio fiscal: la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias y la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Ambas opciones buscan mejorar la liquidez inmediata de las organizaciones dedicadas a la biotecnología.

El diferimiento y la devolución rápida de gravámenes impactan directamente sobre la compra de bienes de capital y la contratación de laboratorios especializados. Las firmas obtienen así un margen de sustentabilidad económica superior al momento de encarar el desarrollo de nuevas patentes o soluciones industriales de alta complejidad.

Para gestionar las solicitudes y acceder al manual normativo completo, el sector privado dispone del acceso unificado en el sitio web de la administración pública. El trámite virtual requiere la validación de la identidad jurídica y la presentación detallada de los presupuestos globales de cada desarrollo tecnológico enfocado en nanotecnología.