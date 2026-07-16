No le sirvió: el machete en la botella de Pickford que sorprendió a la Selección argentina tras el triunfo ante Inglaterra

Parte de la delegación de la Selección argentina se sorprendió con un detalle en la botella del arquero Jordan Pickford luego del triunfo ante Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo 2026.
Parte del plantel de la Selección argentina descubrió el machete que tenía Jordan Pickford con información sobre los posibles ejecutantes argentinos para una definición por penales ante Inglaterra
Parte de la delegación de la Selección argentina se sorprendió con un detalle en la botella del arquero Jordan Pickford luego del triunfo ante Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo 2026.
En el elemento de hidratación del arquero inglés, se pudo ver especificado un machete con posibles pateadores de la Albiceleste y sus habituales tiros al arco.
Los futbolistas argentinos permanecieron durante varios minutos sobre el campo de juego luego del triunfo ante Inglaterra para celebrar junto a los hinchas y allegados un nuevo boleto a la final del mundo. En medio de la euforia, el histórico masajista Marcelo Daddy D’Andrea encontró la botella que había utilizado Pickford durante el encuentro.
El recipiente tenía adherido un papel con indicaciones sobre los posibles ejecutantes argentinos y los sectores elegidos habitualmente por cada uno, como parte de la preparación de Inglaterra ante una eventual definición desde los doce pasos.
Las cámaras captaron el momento en el que D’Andrea les mostró el hallazgo a Lionel Messi, Nicolás González y Marcos Senesi. El capitán observó el escrito con el ceño fruncido e intentó interpretar las instrucciones en inglés junto a sus compañeros.
Segundos más tarde, apareció Enzo Fernández quien rápidamente encontró su nombre en la lista y se sorprendió al leer que la recomendación para Pickford era permanecer en el centro del arco. El mediocampista reaccionó con una sonrisa, chocó amistosamente el puño con el masajista e intercambió unas palabras con sus compañeros que miraban con curiosidad el machete del guardametas inglés.
Horas después, el preparador físico de la Selección argentina, Luis Martín, publicó una fotografía detallada de la botella en sus redes sociales y acompañó la imagen con una frase irónica dirigida a los ingleses: "Lástima, no teníamos los mismos planes, che".
Pickford había sido uno de los protagonistas de una semifinal marcada por la tensión. Tras el gol de Anthony Gordon que puso en ventaja a Inglaterra, el arquero del Everton realizó un polémico gesto hacia las tribunas donde se encontraban los argentinas. Luego, Cuti Romero se desquitó después del empate de Fernández al correr para gritarle la gol en la cara.
Finalmente, el machete preparado por el cuerpo técnico inglés no llegó a utilizarse dado que los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez permitieron a la Selección argentina remontar el partido sobre el cierre, avanzar a su segunda final mundialista consecutiva y mantener intacto el sueño de conquistar nuevamente el título.