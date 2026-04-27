Juan Carlos Jaliff, subsecretario de Justicia, fue designado por el Poder Ejecutivo provincial como representante en el Consejo de la Magistratura, organismo a cargo de la evaluación y selección de futuros jueces, fiscales, asesores de Menores y defensores oficiales.
El componedor Juan Carlos Jaliff, hombre del Gobierno en el proceso de selección de nuevos jueces
El subsecretario de Justicia Juan Carlos Jaliff fue designado por el Gobierno para integrar el organismo que evalúa y selecciona a futuros jueces y fiscales
El palmirense Juan Carlos Jaliff, que asumió hace 2 semanas en reemplazo de Marcelo D'Agostino -que renunció tras ser denunciado por una ex pareja por violencia de género y ya está imputado- ocupará el cargo que su antecesor tenía en el Consejo de la Magistratura.
La segunda representante del Gobierno en ese organismo político-judicial seguirá siendo la ministra Mercedes Rus, titular de Seguridad.
Juan Carlos Jaliff y el Consejo de la Magistratura
El Consejo de la Magistratura es un organismo político judicial que tiene a cargo los llamados a concursos públicos de oposición y antecedentes, la evaluación y la selección de aspirantes a jueces, fiscales y defensores públicos.
Tras los exámenes y las entrevistas personales a los aspirantes, el Consejo de la Magistratura conforma ternas de aspirantes que envía al Poder Ejecutivo, que debe seleccionar a uno de los ternados y recomendarlo al Senado provincial, que llama a audiencia pública y recibe adhesiones e impugnaciones y finalmente vota cada postulación en sesión secreta.
El Consejo de la Magistratura es presidido por un representante de la Suprema Corte de Justicia y tiene como demás integrantes a otros sectores: el Poder Ejecutivo, la Asociación de Magistrados, la Cámara de Diputados y Abogados de la matrícula.
Hoy, el Consejo está integrado por los supremos Julio Gómez (presidente) y Norma Liliana Llatser (vicepresidenta); Juan Carlos Jaliff (titular) y Mercedes Rus (suplente) en nombre del Poder Ejecutivo; los magistrados Alfredo Dantiacq y Cintia Barriga; los abogados Pablo Teixidor y Adriana Atencio (titulares) y Javier Fernández y Elsa Fuligna (suplentes) y los diputados César Cattáneo y Germán Gómez (titulares) y María Eugenia De Marchi y Gustavo Perret (suplentes).
La Secretaría del Consejo de la Magistratura está a cargo de Gustavo Sinzig y Leandro Moyano.