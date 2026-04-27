El componedor Juan Carlos Jaliff, hombre del Gobierno en el proceso de selección de nuevos jueces

Juan Carlos Jaliff Fuente: Diario UNO / Diego Anguita Castillo Juan Carlos Jaliff, subsecretario de Justicia y miembro del Consejo de la Magistratura.

Juan Carlos Jaliff y el Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura es un organismo político judicial que tiene a cargo los llamados a concursos públicos de oposición y antecedentes, la evaluación y la selección de aspirantes a jueces, fiscales y defensores públicos.

Tras los exámenes y las entrevistas personales a los aspirantes, el Consejo de la Magistratura conforma ternas de aspirantes que envía al Poder Ejecutivo, que debe seleccionar a uno de los ternados y recomendarlo al Senado provincial, que llama a audiencia pública y recibe adhesiones e impugnaciones y finalmente vota cada postulación en sesión secreta.

El Consejo de la Magistratura es presidido por un representante de la Suprema Corte de Justicia y tiene como demás integrantes a otros sectores: el Poder Ejecutivo, la Asociación de Magistrados, la Cámara de Diputados y Abogados de la matrícula.

jueces de la suprema corte de justicia.jpg La Suprema Corte de Justicia -aquí con el gobernador Alfredo Cornejo- tiene a cargo la presidencia del Consejo de la Magistratura. Entre 2026 y 2028 esa misión estará a cargo de Julio Gómez y Norma Llatser, designados hace dos semanas.

Hoy, el Consejo está integrado por los supremos Julio Gómez (presidente) y Norma Liliana Llatser (vicepresidenta); Juan Carlos Jaliff (titular) y Mercedes Rus (suplente) en nombre del Poder Ejecutivo; los magistrados Alfredo Dantiacq y Cintia Barriga; los abogados Pablo Teixidor y Adriana Atencio (titulares) y Javier Fernández y Elsa Fuligna (suplentes) y los diputados César Cattáneo y Germán Gómez (titulares) y María Eugenia De Marchi y Gustavo Perret (suplentes).

La Secretaría del Consejo de la Magistratura está a cargo de Gustavo Sinzig y Leandro Moyano.