¿Cuáles son las principales diferencias entre el labrador y el golden retriever?

labrador negro Dos perros bonitos, simpáticos y compañeros

¿En qué se parecen estos perros? Partiendo de la base de que ambos son perros, podemos enumerar algunas similitudes. El labrador y el golden son animales de tamaño similar, cabello parecido y rasgos faciales prácticamente iguales.

Además, son razas cariñosas y y compañeras que no soportan mucho tiempo en soledad. Tienen patas fuertes, cuerpos macizos y aman el agua y el nado. Ambos perros aprenden muy rápido, se empelan como perro lazarillo, de búsqueda, rescate y terapia.

En cuando a las condiciones de salud, crecimiento y envejecimiento, ambos perros comparten la predisposición a sufrir problemas en la cadera, codos y ojos a medida que envejecen.

¿Cuáles son las diferencias físicas de ambos perros?

Quizá la principal diferencia entre estos perros es el largo de su cabello. El labrador tiene pelo corto y suele ser de color blanco, dorado o negro. Por su parte, el golden retriever tiene el pelo bastante largo y puede ser de color dorado o rubio.

El labrador requiere cepillado diario y baños ocasionales para mantener su pelo sano. El golden se llena de nudos en el pelo y pierde bastante, por lo que hay que cepillarlo a diario.

golden retriever El golden tiene una cola mucho más pomposa y larga

Además, sus rostros también presentan diferencias. El golden es un perro de hocico alargado, mientras que el labrador es un animal de hocico más ancho y cola más ancha sin tantos pelos.

Animales con diferencias marcadas: cómo es el temperamento de cada perro

Los labradores son perros más intensos y extrovertidos. Confían muy rápido, son juguetones, son un poco más independientes que los golden y desarrollan una conexión emocional enorme con sus dueños.

perros labrador y golden Dos perros muy cariñosos y amigables

Los golden retriever son un poco más tranquilos de los labradores pero igualmente inteligentes y compañeros. Son perros muy sensibles a los estímulos externos y super pacientes con los niños.