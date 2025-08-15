Ambos animales comparten similitudes

Ambos animales comparten similitudes, pero son bastante diferentes 

Muchos creen que la rana y el sapo son lo mismo pero en versión femenina y masculina. Esto no es cierto. Ambas especies comparten similitudes pero también tienen muchas diferencias.

Si bien parecen lo mismo a simple vista y muy pocas personas poseen el talento de diferenciar a estos animales al verlos, la rana y el sapo poseen sus propios rasgos, comportamientos y necesidades especificas.

sapo
Las ranas y los sapos son anfibios con muchas diferencias

Las ranas y los sapos son anfibios con muchas diferencias

Diferencias y similitudes: ¿en qué se parecen estos dos animales?

Tanto la rana como el sapo son animales anfibios o batracios. Los anfibios son vertebrados que viven tanto en agua como en tierra, tienen una piel húmeda, sin escamas y permeable.

Este tipo de animales sufre una transformación física o metamorfosis desde su etapa de larva hasta alcanzar la edad adulta, cuando finalmente desarrollan patas, pierden las branquias y cambian de color. Pasan de renacuajo a rana o sapo.

rana y sapo
El sapo es más grande y su cuerpo está cubierto de verrugas

El sapo es más grande y su cuerpo está cubierto de verrugas

Más allá de sus diferencias, los anfibios comparten una respiración similar que también cambia con el paso del tiempo. primero respiran por branquias y luego desarrollan pulmones.

Se reproducen de forma externa, con fecundación acuática y colocan muchos huevos que permiten asegurar la supervivencia. En cuanto a la alimentación, las larvas de ambos animales son herbívoras en la adultez de alimentan de insectos y animales chicos.

Principales diferencias entre la rana y el sapo: dos animales parecidos

Ya conoces las similitudes y parecidos entre el sapo y a rana, ahora solo debes entender cuáles son sus diferencias más destacadas.

huevos de sapo
Las ranas saltan mucho más alto y lejos que los sapos

Las ranas saltan mucho más alto y lejos que los sapos

  • En primer lugar, ambos animales tienen pieles diferentes. Los sapos tienen la piel seca y gruesa, mientras que las ranas tienen una piel más fina, lisa y sin verrugas.
  • Una segunda diferencia radica en la forma de sus cuerpos. Las ranas tienen patas traseras largas y potentes para saltar; y los sapos tienen extremidades más cortas que les permiten dar saltos cortos.
  • Normalmente los sapos pasan más tiempo en tierra que en agua. Se dirigen al agua para colocar los huevos y aparearse. Contrariamente, las ranas son animales acuáticos que permanecen la mayor parte del tiempo en agua.
  • Otra diferencia se encuentra en sus huevos. Los sapos ponen huevos en largas hileras bajo el agua, las ranas ponen pequeños grupos de larvas en la tierra.
  • Otro comportamiento distinguido o diferencia se encuentra en el modo de defensa de cada animal. Muchos sapos tienen glándulas venenosas detrás de la cabeza para afectar a los depredadores. Las ranas no cuentan con esta capacidad.

Temas relacionados:

Te puede interesar