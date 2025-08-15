Este tipo de animales sufre una transformación física o metamorfosis desde su etapa de larva hasta alcanzar la edad adulta, cuando finalmente desarrollan patas, pierden las branquias y cambian de color. Pasan de renacuajo a rana o sapo.

rana y sapo El sapo es más grande y su cuerpo está cubierto de verrugas

Más allá de sus diferencias, los anfibios comparten una respiración similar que también cambia con el paso del tiempo. primero respiran por branquias y luego desarrollan pulmones.

Se reproducen de forma externa, con fecundación acuática y colocan muchos huevos que permiten asegurar la supervivencia. En cuanto a la alimentación, las larvas de ambos animales son herbívoras en la adultez de alimentan de insectos y animales chicos.

Principales diferencias entre la rana y el sapo: dos animales parecidos

Ya conoces las similitudes y parecidos entre el sapo y a rana, ahora solo debes entender cuáles son sus diferencias más destacadas.

huevos de sapo Las ranas saltan mucho más alto y lejos que los sapos