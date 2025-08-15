Este tipo de animales sufre una transformación física o metamorfosis desde su etapa de larva hasta alcanzar la edad adulta, cuando finalmente desarrollan patas, pierden las branquias y cambian de color. Pasan de renacuajo a rana o sapo.
rana y sapo
El sapo es más grande y su cuerpo está cubierto de verrugas
Más allá de sus diferencias, los anfibios comparten una respiración similar que también cambia con el paso del tiempo. primero respiran por branquias y luego desarrollan pulmones.
Se reproducen de forma externa, con fecundación acuática y colocan muchos huevos que permiten asegurar la supervivencia. En cuanto a la alimentación, las larvas de ambos animales son herbívoras en la adultez de alimentan de insectos y animales chicos.
Principales diferencias entre la rana y el sapo: dos animales parecidos
Ya conoces las similitudes y parecidos entre el sapo y a rana, ahora solo debes entender cuáles son sus diferencias más destacadas.
huevos de sapo
Las ranas saltan mucho más alto y lejos que los sapos
- En primer lugar, ambos animales tienen pieles diferentes. Los sapos tienen la piel seca y gruesa, mientras que las ranas tienen una piel más fina, lisa y sin verrugas.
- Una segunda diferencia radica en la forma de sus cuerpos. Las ranas tienen patas traseras largas y potentes para saltar; y los sapos tienen extremidades más cortas que les permiten dar saltos cortos.
- Normalmente los sapos pasan más tiempo en tierra que en agua. Se dirigen al agua para colocar los huevos y aparearse. Contrariamente, las ranas son animales acuáticos que permanecen la mayor parte del tiempo en agua.
- Otra diferencia se encuentra en sus huevos. Los sapos ponen huevos en largas hileras bajo el agua, las ranas ponen pequeños grupos de larvas en la tierra.
- Otro comportamiento distinguido o diferencia se encuentra en el modo de defensa de cada animal. Muchos sapos tienen glándulas venenosas detrás de la cabeza para afectar a los depredadores. Las ranas no cuentan con esta capacidad.