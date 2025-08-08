Estados Unidos es un país conocido por sus increíbles construcciones: rascacielos imponentes, centros financieros de vértigo y símbolos arquitectónicos como el Empire State Building o el One World Trade Center. Pero hace unos años, una torre en China rompió con todo lo conocido, elevando el listón, literalmente, más alto que nunca.
La construcción china que eclipsó a Estados Unidos y deja sin palabras al mundo
La Shanghai Tower en China supera a muchos íconos de Estados Unidos con sus 632 metros de altura. Todos los detalles sobre esta construcción