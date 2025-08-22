Adiós al aceite de oliva de cocina: el producto excelente para tus comidas que aporta menos calorías

aceite de oliva, beneficios El aceite de oliva se obtiene del fruto del olivo, conocido como aceituna. Imagen: Freepik

Una alternativa al aceite de oliva tradicional

Si te encuentras haciendo dieta baja en calorías, tienes problemas cardiovasculares o simplemente quieres llevar una alimentación saludable, puedes reemplazar este producto tradicional por el aceite de oliva en spray. Emplear este formato puede ayudar a evitar el exceso de calorías.

En general, cuando se añade aceite a la comida no se tiene en cuenta la cantidad precisa, se añade un chorro sin tanto pensar, y muchas veces nos excedemos de la cantidad saludable, añadiendo más calorías al plato. En el caso de que tengas este producto en su versión en spray, puedes tener un mejor control, y dosificar la cantidad exacta y justa de aceite de oliva que deseas añadir.

pulverizador de aceite de oliva Puedes utilizar un pulverizador para rociar el aceite, o directamente comprar el spray de aceite de oliva. Imagen: Pexels.

Este producto en spray resulta mucho más limpio, porque no hay posibilidades de que gotee y acabe ensuciando toda la cocina. Además, muchos lo consideran más económico a la larga, ya que no se desperdicia ni una gota. Ni por exceso al usarlo sin calcular las cantidades, ni por esos restos que, a menudo quedan goteando del envase o la aceitera.

No obstante, es importante leer bien las etiquetas para asegurarte de que se trate de un aceite de oliva virgen de buena calidad.