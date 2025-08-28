Manuel Adorni confirmó que la TV Pública sí transmitirá los partidos del Mundial 2026

adorni (2).jpeg Manuel Adorni anunció que la TV Pública transmitirá el mundial.

El vocero presidencial y candidato en las elecciones bonaerenses explicó que actualmente está trabajando para garantizar la cobertura del evento futbolístico más importante del planeta: “Estoy llevando adelante las gestiones para que los argentinos puedan ver el Mundial 2026 de la manera más eficiente posible”, sostuvo Adorni.

Adorni denunció que las versiones previas respondieron a una campaña de desprestigio: “Incluso los datos que han dado de otros mundiales también han sido falsos y también han sido una fake news y un intento de desprestigiar la gestión de gobierno”.

La TV Pública, los mundiales y la Selección

La polémica se había originado a raíz de informaciones que aseguraban que la Televisión Pública no había adquirido los derechos de la próxima Copa del Mundo, lo que hubiese puesto fin a una continuidad ininterrumpida de 52 años transmitiendo el torneo desde Alemania 1974.

Según esas versiones, el Gobierno había decidido no invertir los siete millones de dólares que costaban los derechos, en el marco de la política de ajuste económico.

El video de AFA por los seis meses de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial. (Foto: archivo) La transmisión del Mundial de Qatar 2022 dejó ganancias para la TV Pública.

El antecedente más cercano en la materia fue el Mundial de Qatar 2022, en el que la TV Pública desembolsó cerca de 10 millones de dólares, aunque logró cubrir esos costos e incluso obtener ganancias a través de la publicidad.

Aún resta definir los detalles de cómo se distribuirán los partidos y qué rol tendrá la TV Pública en relación con los demás canales y señales privadas.

Fuentes: Red X y agencia Noticias Argentinas.