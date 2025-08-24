Un nuevo beneficio del Banco Nación hacen más atractivos los créditos hipotecarios

Los créditos hipotecarios continúan en alza, y es que de acuerdo a informes del Banco Nación, han aumentado notablemente en el 2025, respecto a los primeros meses del 2024. Estos préstamos están disponibles en esta entidad bancaria para clientes, no clientes, y con beneficios exclusivos para empleados públicos.

Además de la creación de una nueva herramienta para facilitar el acceso a las distintas líneas de créditos hipotecarios, el Banco Nación reveló un beneficio exclusivo para aquellos que son empleados públicos. La entidad bancaria ofrece una cobertura mayor del inmueble al que se busca acceder, otorgando casi el 100% del dinero total que necesita el solicitante, pero hay requisitos que cumplir.

creditos hipotecarios.jpg
Este beneficio del Banco Nación, es exclusivo para aquellos que sean empleados públicos provinciales y nacionales

Créditos hipotecarios del Banco Nación: cómo funciona el beneficio para empleados públicos

Es importante saber que existen distintas líneas de créditos hipotecarios, pensados en acceder a un primer o segundo inmueble, construir o refaccionar una vivienda. Desde el Banco Nación abren la puerta a que clientes y no clientes puedan acceder a estos préstamos.

Una de las condiciones principales que tienen estas ofertas de créditos hipotecarios del Banco Nación, es que la cobertura del valor del inmueble que otorga, cubre un 75%. Esto se respeta tanto para quienes son clientes, como también para quienes no lo son.

Sobre este punto aparece este beneficio exclusivo del Banco Nación para empleados públicos, y es que sin importar si son clientes o no, este grupo de trabajadores pueden acceder a una cobertura del 90% del valor del inmueble. El crédito hipotecario cuenta con tasas preferenciales.

Banco-Nacion-creditos-hipotecarios.jpg
Este beneficio para empleados públicos, es exclusivo de los créditos hipotecarios ofrecidos por el Banco Nación

Créditos hipotecarios del Banco Nación: requisitos para empleados públicos

El Banco Nación revela que este beneficio en los créditos hipotecarios está apuntado a aquellos empleados públicos, del sector nacional y provincial. Los que están habilitados son los siguientes:

  • Empleado en planta permanente
  • Empleado contratado o asimilable que cobre sus haberes mediante BNA
  • Titulares de “Cuenta Especial de Regularización de Activos” (C.E.R.A) abiertas en el BNA, perciban o no sus ingresos a través de la institución

Un requisito obligatorio que solicita el Banco Nación en este beneficio en relación con los créditos hipotecarios, también es exclusivo para los empleados públicos. Estos son los siguientes:

  • Presentar hasta dos usuarios titulares y hasta dos codeudores, quienes deberán ser familiares directos (padres, hijos o hermanos)
  • Si es personal contratado, deberá presentar un codeudor que deberá ser familiar directo (padres, hijos o hermanos) en actividad laboral bajo relación de dependencia en planta permanente, jubilados y/o pensionados o Autónomos
Créditos-hipotecarios-del-Banco-Nación-cuáles-son-las-condiciones-y-quiénes-pueden-solicitarlo.jpg
El Banco Nación asegura que los créditos hipotecarios aumentaron en solicitudes

Cuáles son los plazos de pago de los créditos hipotecarios del Banco Nación

Los plazos que dispone el Banco Nación para pagar las diferentes líneas de créditos hipotecarios son los siguientes:

  • Para adquisición o cambio de vivienda, el plazo podrá ser de 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años.
  • Para construcción, 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años a contar a partir del primer desembolso.
  • Para ampliación, refacción o terminación, podrán ser 5,10 o 15 años a contar a partir del primer desembolso.

