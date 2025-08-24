Una de las condiciones principales que tienen estas ofertas de créditos hipotecarios del Banco Nación, es que la cobertura del valor del inmueble que otorga, cubre un 75%. Esto se respeta tanto para quienes son clientes, como también para quienes no lo son.

Sobre este punto aparece este beneficio exclusivo del Banco Nación para empleados públicos, y es que sin importar si son clientes o no, este grupo de trabajadores pueden acceder a una cobertura del 90% del valor del inmueble. El crédito hipotecario cuenta con tasas preferenciales.

Banco-Nacion-creditos-hipotecarios.jpg Este beneficio para empleados públicos, es exclusivo de los créditos hipotecarios ofrecidos por el Banco Nación

Créditos hipotecarios del Banco Nación: requisitos para empleados públicos

El Banco Nación revela que este beneficio en los créditos hipotecarios está apuntado a aquellos empleados públicos, del sector nacional y provincial. Los que están habilitados son los siguientes:

Empleado en planta permanente

Empleado contratado o asimilable que cobre sus haberes mediante BNA

Titulares de “Cuenta Especial de Regularización de Activos” (C.E.R.A) abiertas en el BNA, perciban o no sus ingresos a través de la institución

Un requisito obligatorio que solicita el Banco Nación en este beneficio en relación con los créditos hipotecarios, también es exclusivo para los empleados públicos. Estos son los siguientes:

Presentar hasta dos usuarios titulares y hasta dos codeudores, quienes deberán ser familiares directos (padres, hijos o hermanos)

Si es personal contratado, deberá presentar un codeudor que deberá ser familiar directo (padres, hijos o hermanos) en actividad laboral bajo relación de dependencia en planta permanente, jubilados y/o pensionados o Autónomos

Créditos-hipotecarios-del-Banco-Nación-cuáles-son-las-condiciones-y-quiénes-pueden-solicitarlo.jpg El Banco Nación asegura que los créditos hipotecarios aumentaron en solicitudes

Cuáles son los plazos de pago de los créditos hipotecarios del Banco Nación

Los plazos que dispone el Banco Nación para pagar las diferentes líneas de créditos hipotecarios son los siguientes: