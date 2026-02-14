El truco para conseguir $200.000 gratis en nafta en Chile

El beneficio aplica para combustible de 93, 95 o 97 octanos, o diésel, con un tope máximo equivalente a $120.000 chilenos por vehículo (casi $200.000 argentinos).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por COPEC (@copec_cl)

El secreto está en estar atento a las redes sociales oficiales de Copec. Todos los días, alrededor de las 15:30, anuncian en su cuenta de Instagram (@copec_cl) cuál será la estación de servicio elegida para esa tarde. En días anteriores ya hubo activaciones en Rancagua, La Serena, San Felipe y Talca, generando filas pero también mucho entusiasmo entre los conductores.

Con el precio actual de la nafta en Chile, el beneficio puede significar un tanque lleno o casi lleno gratis, ideal para recorrer distancias largas como desde Mendoza hasta Valparaíso o La Serena. Solo recuerda que es una única carga por vehículo por día, y depende de la disponibilidad de stock en la estación.