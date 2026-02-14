El truco para conseguir $200.000 gratis en nafta en Chile

¿Nafta gratis en Chile? Así de irreal como suena, está sucediendo. Todo gracias a una estrategia publicitaria de una de las grandes cadenas de estaciones de servicio del país trasandino que puede ser aprovechada por cualquier afortunado que esté pasando por el lugar justo.
Se trata de La Hora Copec. Esta campaña de la cadena de estaciones de servicio Copec regala combustible completamente gratis durante una hora al día, y está activa justo ahora en pleno verano 2026.
Cómo conseguir nafta gratis en Chile
La iniciativa funciona todos los días desde el 9 hasta el domingo 15 de febrero de 2026. Cada jornada, Copec elige una estación de servicio distinta en alguna ciudad o región de Chile. Entre las 16 y las 17 (hora chilena), todos los vehículos que estén dentro del perímetro de esa estación pueden cargar combustible sin pagar nada.
El beneficio aplica para combustible de 93, 95 o 97 octanos, o diésel, con un tope máximo equivalente a $120.000 chilenos por vehículo (casi $200.000 argentinos).
El secreto está en estar atento a las redes sociales oficiales de Copec. Todos los días, alrededor de las 15:30, anuncian en su cuenta de Instagram (@copec_cl) cuál será la estación de servicio elegida para esa tarde. En días anteriores ya hubo activaciones en Rancagua, La Serena, San Felipe y Talca, generando filas pero también mucho entusiasmo entre los conductores.
Con el precio actual de la nafta en Chile, el beneficio puede significar un tanque lleno o casi lleno gratis, ideal para recorrer distancias largas como desde Mendoza hasta Valparaíso o La Serena. Solo recuerda que es una única carga por vehículo por día, y depende de la disponibilidad de stock en la estación.