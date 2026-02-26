Ya hay vuelos afectados por el paro de controladores aéreos que se extenderá hasta el lunes

Un nuevo foco de conflicto afecta el sector aeronáutico. Desde este jueves, los controladores aéreos, nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), pusieron en marcha un cronograma de medidas de fuerza que ya generan demoras y reprogramaciones en los vuelos de todos los aeropuertos del país.
Las aerolíneas comunicaron que hubo cambios en los horarios (adelantos y atrasos) de varios vuelos y otros fueron reprogramados. Quedaron exceptuados los de emergencia, sanitarios, humanitarios, oficiales y de búsqueda y salvamento.
Los motivos del conflicto
El plenario de delegados de ATEPSA ratificó el plan de lucha tras considerar agotadas las instancias de diálogo en las paritarias. Según el gremio, luego de finalizada la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno nacional, no hubo una propuesta salarial concreta por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) que permitiera recuperar el poder adquisitivo perdido.
Desde el sindicato denuncian, además, un "desconocimiento sistemático" del Convenio Colectivo de Trabajo y una precarización de las condiciones laborales en un contexto de incremento de las operaciones aéreas. Por su parte, EANA remarcó que la navegación aérea es un servicio esencial y que las medidas de fuerza ponen en riesgo la regularidad del sistema, llegando incluso a presentar denuncias penales en etapas previas del conflicto.
Impacto en los pasajeros
Aunque la medida solo afecta a los despegues y no a los aterrizajes ni a los aviones que ya están en vuelo, el efecto en cadena es inevitable. Las aerolíneas ya advirtieron sobre posibles reprogramaciones.
Se recomienda a los pasajeros que tengan vuelos programados entre hoy y el lunes consultar el estado de su operación a través de las aplicaciones o sitios web oficiales de las líneas aéreas antes de dirigirse a las terminales, dado que las ventanas de tres horas de inactividad administrativa pueden trasladar las demoras al resto de la jornada.
Este conflicto se suma a un clima de alta tensión gremial en el transporte, tras el reciente paro general de la CGT que también afectó la operatoria en Aeroparque y Ezeiza.
El cronograma de las protestas de los controladores aéreos
La modalidad del paro no implica un cese total de actividades, sino restricciones específicas en las autorizaciones de despegue durante franjas horarias determinadas. El esquema detallado para los próximos días es el siguiente:
- Jueves 26 de febrero: De 15:00 a 18:00 (Afecta a toda la aviación).
- Viernes 27 de febrero: De 19:00 a 22:00 (Afecta a toda la aviación).
- Sábado 28 de febrero: De 13:00 a 16:00 (Afecta a la aviación general y no regular).
- Domingo 1 de marzo: De 09:00 a 12:00 (Afecta a la aviación comercial regular nacional).
- Lunes 2 de marzo: De 05:00 a 08:00 (Afecta a toda la aviación).