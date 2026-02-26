El Senado dio luz verde al acuerdo Mercosur-Unión Europea por amplia mayoría

La sesión en vivo

Embed - SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 26-02-26

A las 11 arrancó en Senado el tratamiento de dos leyes clave para la Casa Rosada: el histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), y la modificación de la Ley de Glaciares.

Con la presencia de 40 senadores en el recinto, el oficialismo logró reunir el quórum y puso en marcha la sesión.

La iniciativa, que venía con media sanción de la Cámara de Diputados, consiguió 69 votos positivos y tan solo tres negativos.

El acuerdo permitirá la eliminación de aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur hacia la Unión Europea y “generará un impacto significativo para la Argentina, con proyecciones de crecimiento exportador de hasta 122% en diez años. Sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria e industria se verán especialmente beneficiados”, expresó Presidencia en un comunicado.

Con esta aprobación, la Argentina “reafirma su decisión de avanzar hacia una economía más abierta, competitiva y basada en reglas claras, fortaleciendo su integración al mundo y su capacidad de atraer inversiones y generar empleo”, añadió.

La Ley de Glaciares: Minería vs. Medio Ambiente

El otro gran frente de batalla se libra en torno a la reforma de la Ley 26.639 de Preservación de Glaciares. El oficialismo propone modificar la definición de las zonas protegidas (especialmente el área periglaciar) con el argumento de brindar "seguridad jurídica" y atraer inversiones multimillonarias en proyectos mineros de oro, plata y cobre en la cordillera.

La iniciativa ha despertado un fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas, científicos y sectores de la oposición, quienes advierten que flexibilizar la norma pone en riesgo las principales reservas hídricas.

Un escenario de "semana caliente"

El tratamiento de estos proyectos ocurre en un contexto de efervescencia pública. Coincide con una serie de paros en sectores clave (como el transporte y los controladores aéreos) y un endurecimiento del discurso presidencial contra sectores empresarios, lo que convierte al Congreso en una olla a presión.

Desde el entorno del Presidente confían en que cuentan con los votos necesarios, tras intensas negociaciones con los gobernadores de provincias mineras y bloques aliados. De obtener resultados positivos, el Gobierno espera llegar a la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo con un triunfo legislativo que ratifique el rumbo de su gestión ante los mercados internacionales.