La Justicia argentina pidió a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro para juzgarlo

Maduro capturado por la DEA

Tratado de Extradición

El pedido se sustenta en el Tratado de Extradición firmado entre Argentina y Estados Unidos en 1997, instrumento que habilita la cooperación jurídica internacional para procesos penales. En ese marco, el juzgado encomendó la “urgente traducción” del exhorto y dispuso que el trámite sea canalizado a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que actúa como nexo diplomático en estos casos.

Además, el tribunal ordenó notificar la resolución al Departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina y a las querellas que impulsan la causa, integradas por organizaciones y abogados que representan a víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela.

El llamado a declaración indagatoria es un paso indispensable para avanzar hacia un eventual procesamiento, y había sido ordenado originalmente por la Sala I de la Cámara Federal porteña en 2024 y ratificado en enero de este año. Con la Argentina solicitando formalmente la extradición, el proceso judicial ahora entrará en una etapa en la que se espera una respuesta de las autoridades estadounidenses sobre la disponibilidad de Maduro para ser trasladado y comparecer ante la Justicia local.