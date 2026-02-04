La Justicia Federal argentina ordenó este miércoles librar un exhorto internacional a los Estados Unidos con el objetivo de solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros para que sea sometido a proceso en la Argentina en el marco de una causa por presuntos delitos de lesa humanidad.
La Justicia argentina pidió a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro para juzgarlo
La medida fue dispuesta por el juez Sebastián Ramos es en el marco de una causa abierta en Comodoro Py por crímenes de lesa humanidad
La resolución fue firmada esta mañana por el juez federal Sebastián Ramos en la causa CFP 2001/2023, en la que se investigan graves violaciones a los derechos humanos. El magistrado fundamentó la medida en que Maduro “habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América”, donde actualmente afronta un juicio por otros delitos.
La decisión judicial responde a una orden previa de la Sala I de la Cámara Federal porteña, que el 23 de septiembre de 2024 había dispuesto la detención y citación a indagatoria de Maduro en la Argentina por delitos de lesa humanidad, mandato que fue ratificado en un incidente procesal el pasado 15 de enero de 2026.
Tratado de Extradición
El pedido se sustenta en el Tratado de Extradición firmado entre Argentina y Estados Unidos en 1997, instrumento que habilita la cooperación jurídica internacional para procesos penales. En ese marco, el juzgado encomendó la “urgente traducción” del exhorto y dispuso que el trámite sea canalizado a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que actúa como nexo diplomático en estos casos.
Además, el tribunal ordenó notificar la resolución al Departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina y a las querellas que impulsan la causa, integradas por organizaciones y abogados que representan a víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela.
El llamado a declaración indagatoria es un paso indispensable para avanzar hacia un eventual procesamiento, y había sido ordenado originalmente por la Sala I de la Cámara Federal porteña en 2024 y ratificado en enero de este año. Con la Argentina solicitando formalmente la extradición, el proceso judicial ahora entrará en una etapa en la que se espera una respuesta de las autoridades estadounidenses sobre la disponibilidad de Maduro para ser trasladado y comparecer ante la Justicia local.